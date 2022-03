Renault setter elbilene på pause i Tyskland

Fredag slutter Renault å ta imot nye bestillinger på sine elbiler i Tyskland, skriver den tyske nettavisen Edison.

Årsaken er komponentmangel, og det er modellene Mégane E-Tech, Zoe og Twingo som er rammet. I tillegg innføres ordrestans for varebilen Master Z.E, samt SUV-en Captur i ladbar hybrid-variant.

Ifølge avisen, som viser til et brev sendt fra Renault til sine tyske forhandlere, er det både halvledere og kabelsett som mangler. I tillegg skal både utfordringer rundt logistikk og prisen på råvarer spille en rolle i avgjørelsen.

Renaults fabrikk i Douai var i ferd med å sette fart på produksjonen av Mégane E-Tech, men delemangelen gjør at dette nå stanser opp. Renault vil ta imot nye ordre ut fredag 25. mars i Tyskland. Når de åpner ordrebøkene igjen er uklart. En talsperson for Renault sier til avisen at målet er å komme i gang igjen så snart som mulig.

Ingen stans i Norge foreløpig

Vi spør den norske Renault-importøren RBI om ordrestans gjelder for Norge også.

Markedsdirektør Roger Andersen svarer at det er utfordrende tider for alle, og at ting endrer seg raskt.

Han forteller at de har Zoe på lager i Norge. For Mégane bygger de fremdeles ordrebanken, og planlegger for utlevering av de første bilene i starten av juni.

Ettersom det er mangel på deler til produksjon i Frankrike vil vi tro det ikke er urimelig å anta at leveringstidene for Mégane kan bli lengre i Norge også.

Stenger ned i Russland

Renault har for øvrig flere problemer enn delemangel og råvarepriser i disse tider. De har også bilfabrikker i Russland. Onsdag stengte de sin fabrikk i Moskva som følge av krigen, og setter alle sine industrielle aktiviteter i landet på pause, skriver nyhetsbyrået DPA.

Russland er Renaults nest største marked utenfor Frankrike, og er dermed viktig for bilprodusenten, som har nølt med å stanse produksjon i landet. Etter kritikk, inkludert fra Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj, velger de nå å følge etter andre vestlige bilprodusenter.

En stans i russisk produksjon er ifølge Renault ventet å redusere driftsmarginen fra fire til tre prosent i 2022. Renault var allerede hardt rammet av coronapandemien, og tapte åtte milliarder euro i 2020.

Renualt har også et fellesforetak med russiske Avtovaz. Hva som skjer med dette samarbeidet er uklart.