I fjor bikket antallet bilskader i Norge én million.

Det er en økning på 6 prosent siden 2021, ifølge Finans Norges ferske skadestatistikk.

– Det er helt vilt med 2670 skader hver dag. Den rekorden er det ingenting positivt med, sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef for motor i Frende Forsikring i en pressemelding.

Aldri før har antallet skader bikket millionen, skriver forsikringsselskapet og henviser til Finans Norges statistikk.

Medlems- og arbeidsgiverorganisasjonens tall går tilbake til 1997 og viser en klar stigning fra da antall årlige skader på motorkjøretøy lå nær 550.000:

Bilskader kostet 18,5 milliarder i 2022

Antall skader økte altså med 6 prosent, men kostnadene forbundet med disse økte enda mer.

Bilskadene ble hele 12,6 prosent dyrere fra 2021 til 2022, til en samlet prislapp på nesten 18,5 milliarder kroner.

Det er en tredobling siden 1997.

– Snittkostnaden for en smell i fjor var på 18.350 kroner. Høye priser på bildeler og utfordringer med levering av disse har bidratt til at kostnadene har dratt fra, men antallet smeller har også en urovekkende utvikling, sier Ytre-Hauge.

Fjoråret ga også en sterk oppgang i antall biltyverier. Etter en nedgang i 2021 viser Finans Norges statistikk at antall biltyverier økte med 31 prosent fra 2021 til 2022.

Personbiler bak 91 prosent av skadene

Av de drøyt én million skadene i 2022 skjedde hele 91 prosent med en personbil eller varebil under 3,5 tonn.

Fagsjefen oppfordrer bilister til å følge med på veien og tilpasse kjøremåten etter vær og føre.

– Hold fokus på veien, ikke noe annet, når du kjører. Ikke driv på med mobilen, radioen eller la deg forstyrre når du sitter bak rattet, sier han.

Finans Norge påpeker imidlertid at det er flest småbulker det er snakk om.

– Nesten 30 prosent av bileierne opplevde en forsikringsmeldt bilskade i fjor. Når vi ser på antallet totalt sett, er heldigvis de fleste bilskadene knyttet til mindre materielle skader, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal.

Parkerings-bulking steg med 17 prosent

Nordmenn P-bulket for 2,2 milliarder kroner i fjor, skriver Forsikringsselskapet If.

Antall skadetilfeller med påkjørt parkert kjøretøy økte med hele 17 prosent fra 2021 til 2022, ifølge tallene fra Finans Norge.

I en landsomfattende undersøkelse If gjorde for to år siden, klagde over halvparten på at norske P-plasser og parkeringshus er for trange og vanskelige å manøvrere i.

Det kan ha sammenheng med at den norske bilparken har blitt betraktelig større de siste årene: I perioden 2015 til juni 2022 økte eksempelvis snittvekten på norske elbiler med 35 prosent.