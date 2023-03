Våpen produsert med en 3D-printer er letter å lage og skjule, og uten et serienummer er de vanskeligere å spore enn profesjonelt fremstilte våpen.

Vanligvis blir disse våpnene i hovedsak laget i plast, men med enkelte metalldeler. Foreløpig er kvaliteten som regel betydelig dårligere enn våpen fra en våpenfabrikk, men både printerne, plasten som brukes og designet blir stadig bedre.

– For å lag et fullt ut fungerende våpen trenger du fortsatt metalldeler etter som det er store krefter og høy varme involvert. Men i fremtiden er det en risiko for at man kan lage pålitelig våpen og ammunisjon utelukkende av plast, sier sjef Isabel Thorén ved Nationellt skjutvapencentrum.

Thorén er bekymret for de økte beslagene av hjemmelagde våpen.

– Vi har allerede beslaglagt flere slike våpen i år enn i hele fjor, sier hun.

Politiet sier til nyhetsbyrået TT at det bare er et tidsspørsmål før 3D-printede våpen blir brukt til drap. I en trusselvurdering nylig ble det også påpekt at interessen for slike våpen er stor i ekstremistmiljøer og at det er en risiko for at de kan bli brukt i terrorhandlinger i Sverige i år.