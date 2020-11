Rekordhøye nivåer av CO2 og metan i atmosfæren over Norge i 2019

Observasjonene fra 2019 viser at årsmiddelverdien for CO2-konsentrasjonen i atmosfæren i 2019 var på 411,9 milliondeler (ppm) på Zeppelin på Svalbard, og det er 2,6 ppm høyere enn året før.

På Birkenes i Agder er konsentrasjonen 416,1 ppm, som er 0,9 høyere enn året før, viser rapporten som Norsk institutt for luftforskning (Nilu) har gjennomført på oppdrag for Miljødirektoratet.

CO2-konsentrasjonen øker

– Vi har observert nye CO2-rekorder på Zeppelin hvert eneste år siden 2001, sier seniorforsker Cathrine Lund Myhre fra Nilu i en pressemelding.

– Så lenge vi slipper ut mer CO2 enn det som tas opp, vil konsentrasjonen i atmosfæren fortsette å øke, sier hun videre.

Skal verden klare å holde seg under 2-gradersgrensen, må CO2-konsentrasjonen stabilisere seg på et nivå under 400 ppm over tid.

Økt metankonsentrasjon

Når det gjelder metan, ble de årlige middelverdiene målt til 1961,2 milliarddeler (ppb) på Birkenes og 1952,9 ppb på Zeppelin.

Sammenlignet med 2018-nivået representerer dette en økning på Zeppelin på 14,3 ppb, den høyeste årlige økningen noen gang registrert. På Birkenes var også økningen betydelig, med 8,2 ppb.

Ifølge Lund Myhre er økningen av metankonsentrasjonen fortsatt et lite mysterium for forskerne.

– Vi vet ikke med sikkerhet om økningen skyldes utslipp av metan fra menneskelig aktivitet, eller om det skyldes at klimaendringene har satt i gang prosesser i naturen som slipper ut mer metan til atmosfæren, sier Lund Myhre.