Rekord for Equinor og flytende havvind i Skottland

For tredje år på rad leverer Equinors flytende havvindpark i Skottland, Hywind Skottland, rekordhøy oppetid og strømproduksjonen. Med en såkalt kapasitetsfaktor på 57,1 prosent ligger det flytende anlegget langt foran tilsvarende bunnfaste havvindparker.

– Det er fantastisk å se resultatene fra Hywind Skottland og at flytende havvind fortsetter å levere, sier Sebastian Bringsværd, som er utviklingssjef for flytende havvind i Equinor.

Enormt potensial for flytende havvind

Kapasitetsfaktor er forholdet mellom oppnådd årsproduksjon og den produksjonen kraftverket teoretisk kunne ha levert med konstant ytelse gjennom hele året. Med en kapasitetsfaktor på 57 prosent betyr det at kraftverket leverte full produksjon i 4.500 timer av årets 8.760 timer.

Til sammenlikning er gjennomsnittet for bunnfast havvind i Storbritannia 40 prosent, mens gjennomsnittet for landbasert vindkraft gjerne er et sted mellom 30 og 40 prosent.

– Potensialet i flytende havvind er enormt, sier Sebastian Bringsværd, ifølge en pressemelding.

Hywind Skottland er med sine fem turbiner på 6 megawatt (MW) nesten som et testanlegg å regne. Da anlegget ble satt i drift i 2017, var det verdens første flytende havvindpark.

Hensikten med parken var å demonstrere at flytende havvindteknologi kan fungere. Det mener Equinor at de nå har demonstrert.

Flytende havvind kan naturlig nok bygges på større dyp enn bunnfaste installasjoner. Dette gjør det mulig å bygge parkene lenger til havs, der det blåser mer, noe som altså gir enda bedre oppetid enn for vanlige bunnfaste anlegg.

– Turbinene på Hywind Skottland er dekket med sensorer som skal skaffe oss så mye data som mulig. Vi overvåker hele tiden hvordan turbinene beveger seg i sjøen og hvordan vind og sjø påvirker fortøyninger og ballast. Målet er å optimalisere teknologien før vi tar den i bruk i større skala, uttaler Sonja Chirico Indrebø, som er sjef for Hywind Skottland.

Equinor forventer raskt fallende priser på flytende havvind. Foto: Ill. Equinor

Vil halvere prisen

I tillegg til Hywind Skottland, planlegger Equinor flere andre flytende anlegg i verden. Først ut er Hywind Tampen som skal levere strøm til Snorre og Gullfaks-plattformene. Flere land vurderer nå å bygge flytende havvindparker. Storbritannia har allerede som mål å bygge 1000 megawatt med flytende havvind innen 2030. Sør-Korea og Brasil er andre land som vurderer flytende havvind.

Kostnadene for flytende havvind er naturlig nok høyere enn for bunnfast. Der bunnfaste turbiner nå levere strøm for godt under 50 øre per kilowattime (KWh), er prisen for flytende havvind fire ganger så høy. Ambisjonen er å få prisen med på et sted mellom 40 og 60 øre per kWh. Innen 2030.

Havvind leverer allerede 10 prosent av strømproduksjonen i Storbritannia. Men britene ønsker langt mer. Innen 2030 skal de firedoble sin havvindproduksjon. Mesteparten av dette skal byge som bunnfaste anlegg, men noe skal også være flytende turbiner. Flytende havvind er forventet å skape 17,000 nye jobber og generere 33,5 milliarder britiske pund i brutto verdiskaping innen 2050.

Markedet for offshore vind er i rask utvikling verden over. Land som Storbritannia, Tyskland og Nederland har flere store prosjektert under utbygging. I tillegg er Japan og USA voksende markeder. Ifølge blant annet BVG Associates vil havvindindustrien omsette for 200 milliarder kroner de neste fem årene.

Ifølge Norwegian Energy Partners (NORWEP) siste markedsrapport vokste havvindmarkedet i gjennomsnitt med 26 prosent hvert år de siste fem år. NORWEP mener markedet vil fortsette å vokse med 29 prosent per år, de neste fem år. I gjennomsnitt investeres det nå 500 milliarder kroner i nye havvindprosjekter og drift hvert år, ifølge NORWEP.