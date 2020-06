Sveitsiske Climeworks har teknologi for å fange CO2 fra luft. Dette er foreløpig dyrt og svært energikrevende, men Norsk e-Fuel tror det kan bli konkurransedyktig på sikt. I Norge selger Nippon Gases CO2 fanget fra Yara i Porsgrunn for under en tredel av prisen.

(Foto: Climeworks / Yara)