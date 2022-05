Regjeringens moms-skroting kan gi storeksport av norske elbiler

Mer enn 1700 elektriske varebiler har blitt eksportert fra Norge etter at Enova i august 2019 innførte tilskudd ved kjøp av nullutslipps-varebiler.

Det tilsvarer drøye en av fem solgte elvarebiler, ifølge en dagsfersk rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

I fjor lå maksstøtten på 50.000 kroner.

Hovedgrunnen til eksporten av elvarebilene, som i hovedsak selges til Danmark og Sverige, er trolig at varebilene får tilskudd og ikke momsfritak, slik elbiler får i dag.

Kan bli storeksport av elbiler fra Norge

Det foreslo regjeringen å endre på i dagens reviderte statsbudsjett.

Forslaget fra regjeringen er å skrote momsfritaket for elbiler og bytte det ut med et tilskudd. Tilskuddet skal gjelde for elbilpriser opp mot 500.000 kroner og være i samme størrelsesorden som momsfritaket.

– Det blir spennende å se om dette fører til at vi begynner å eksportere brukte elbiler. Sverige og spesielt Tyskland eksporterer store mengder i dag. Tyskland har enda fetere bonus enn Sverige, så det er nok medvirkende til at de ligger på topp, sier Lasse Fridstrøm, forsker ved TØI.

Han anslår at de norske elbilsubsidiene ville utkonkurrert de tyske med dagens priser.

Dagens momsfritak gir ikke rom for å profitere på eksport av elbiler fra Norge. Den foreslåtte tilskuddsordningen kan derimot åpne for nye muligheter.

Gjør butikk på elbil-subsidier

Næringsdrivende kan potensielt kjøpe elbil, innkassere tilskuddet og gjøre gode penger på å selge elbilen videre til et land der tilskuddene er lavere eller ikke-eksisterende, forklarer Fridstrøm.

For klimaet blir resultatet det samme, men for det nasjonale klimaregnskapet vil elbil-eksport kunne ha betydning.

Årlig eksport av brukte batterielektriske godsbiler fra Norge, etter importland. Illustrasjon: TØI

Det er også et spørsmål om hvor populært det blir dersom leasingselskaper og bilforhandlere gjør butikk på skattebetalernes penger.

– Den svenske regjeringen laget for snart to år siden et forslag om at man skulle kreve tilbakebetaling av elbil-bonusen dersom bilen ble avregistrert innen fem år, sier Fridstrøm.

Det viste seg å bli for krevende.

– En bil kan bytte eier mange ganger i løpet av fem år. Så det å skulle kreve tilbake bonusen ved et videresalg til utlandet, ble for vanskelig.

– Svenskene har nok nærmest forsont seg med at en del av deres subsidier lekker til Norge, sier han.

Nordmenn vinner elbil-handelsbalansen – foreløpig

Nordmenn har nemlig skodd seg godt på andre lands elbilsubsidier.

I løpet av de siste fem årene har man i Norge importert 42.000 brukte personbiler med batteridrift. De fleste av disse har antakelig blitt subsidiert i eksportlandet, heter det i TØI-rapporten.

– Vi har i så fall tjent minst en milliard på skattebetalerne i Tyskland og Sverige og andre land, sier Fridstrøm.