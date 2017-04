Regjeringen vurderer bredbånd i hele Arktis

Regjeringen vurderer et konsept som innebærer kontinuerlig bredbåndsdekning i hele det arktiske området. Kostnadene er anslått til nær 3 milliarder kroner.

Konseptet er ett av fire alternativer som presenteres i en rapport om bedre bredbåndsdekning i nordområdene. Rapporten er laget av DNV GL og Menon Economics har i samarbeid med Nexia Management Consulting. Utredningen er laget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Konseptene omfatter alt fra landbaserte løsninger med sendere utplassert langs kysten og på oljeplattformer, og satellitter som dekker norske havområder deler av døgnet, til kontinuerlig dekning av hele det arktiske området.

Rapporten anbefaler det siste alternativet, selv om det også er det dyreste.

Viktig i krevende område

Ifølge rapporten er de samlede kostnadene beregnet til drøyt 2,8 milliarder kroner. I rapporten fastslås det imidlertid at den pan-arktiske dekningen i dette alternativet vil øke markedsverdien i så stor grad at nytten overgår kostnadene med betydelig margin.

Rapporten skal nå kvalitetssikres før regjeringen tar stilling til om prosjektet skal videreføres.

– Nordområdene er noen av verdens mest krevende områder å oppholde seg i. God bredbåndsdekning er viktig for all aktivitet som drives her, enten det gjelder skipstrafikk, forskning, cruise, forsvar eller fiskeri, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet, har