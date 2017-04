Regjeringen vil kjøpe fire nye ubåter til 41,4 milliarder kroner

Det har tidligere vært anslått at prisen for de fire båtene, med våpen, kaianlegg, opplæring og vedlikehold, kom på vel 30 milliarder kroner.

Kostnadsrammen inkluderer merverdiavgift, avsetninger for usikkerhet og gjennomføringskostnader.

Stor betydning

Båtene skal bygges ved det tyske verftet ThyssenKrupp Marine Systems. Planen er at de nye ubåtene fases inn fra 2026, mens de gamle skal fases ut fra 2028.

– Ubåter er en sentral militær kapasitet for Norge. Gjennom deres evne til å operere skjult i lang tid, over store områder og med stor slagkraft, bidrar ubåter i vesentlig grad til Forsvarets avskrekkingevne. Ubåter har stor betydning for militære operasjoner i det maritime domenet, både over og under vann. De har en høy kapasitet til å opprettholde en krigsforebyggende terskel. For en maritim nasjon som Norge er ubåter en av de viktigste kapasitetene i vårt militære forsvar, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Ubåtene vil være basert på det tyske 212-designet som er i tjeneste både i Italia og Tyskland.