Regjeringen vil flytte iskanten sørover, men går ikke så langt som fagfolkene vil

Denne uka er det ventet at regjeringen legger frem sitt forslag til ny forvaltningsplan for havområdet Barentshavet og Lofoten. Det innebærer også en revurdering av hvor den såkalte iskanten skal gå.

NRK, TV2, DN og Aftenposten melder alle at regjeringen på fredag vil foreslå å flytte iskanten sørover til der isen dekker mer enn 15 prosent av havoverflaten i en gitt periode.

Det er sør for dagens grense, som går på 30 prosent isutbredelse, og innebærer at allerede tildelte lisenser havner nord for grensen for oljevirksomhet.

Ifølge de nevnte mediene vil eksisterende lisenser ikke bli berørt av forslaget.

Uenighet mellom fagfolkene og Oljedirektoratet

Fram til nå har iskanten vært definert som der det forekommer havis 30 prosent av dagene i april måned (30 prosent isfrekvens), basert på en tidsserie med satellittobservasjon for 30-årsperioden 1985-2014.

Kriteriet for at det skal kunne kalles forekomst av is, er at isen dekker mer enn 15 prosent av havoverflaten.

Ifølge Granavolden-plattformen skal regjeringen lage en ny definisjon av iskanten «i lys av anbefalinger fra Faglig forum».

Men ifølge Aftenposten har det vært uenighet innad i Faglig Forum: Oljedirektoratet ville beholde grensen på 30 prosent isfrekvens som i dag, mens de miljøfaglige etatene ville bruke 0,5 prosent isfrekvens. Da ville havområder hvor det sjelden har forekommet havis i den siste 30-årsperioden, ble liggende innenfor dette området.

Allerede tildelte lisenser

Nå later det til at regjeringen har valgt å anbefale en middelvei mellom de to løsningene. Men, som dette kartet fra Polarinstituttet viser, vil den nye 15 prosent-grensen gå mye lenger nord enn fagetatene anbefaler (gul strek i hovedbildet i toppen av artikkelen).

Regjeringen foreslår at den nye iskant-grensen settes til der det er 15 prosent utbredelse av havis i en gitt periode. April har vært brukt som fast maksimumsgrense fordi det historisk sett har vært måneden med størst isutbredelse. Illustrasjon: Polarinstituttet

Grensen vil bli flyttet fra nord for, til sør for, Bjørnøya. I 2018 ble det gitt ni utvinningstillatelser i Barentshavet, og AkerBP ble tilbudt operatørskapet på blokker som ligger svært nært Bjørnøya.

Det er uklart hvor mange lisenser som vil måtte få unntak fra regjeringens foreslåtte iskant-grense.

Hvis regjeringen hadde lyttet til flertallet i Faglig forum, ville åtte allerede tildelte lisenser havnet innenfor iskantsonen. En gjennomgang Greenpeace har foretatt viser at miljøfaglige instanser på forhånd frarådet tildelingen av samtlige åtte lisenser.

I iskantsonen er det politisk enighet om at det ikke skal drives med oljevirksomhet. Derfor er det usikkert hva som skjer med allerede tildelte lisenser. Men lekkasjer fra forhandlingene tilsier at det vil bli gitt unntak for disse.

– Et av de viktigste miljøslagene

Forslaget til revidert forvaltningsplan skal behandles i Stortinget.

Lars Haltbrekken og SV vil ta initiativ til at forvaltningsplanen skal få en grundig behandling. Planen er å ha et vedtak før sommeren, men han mener det blir knapt med tid til å kunne gjennomføre en skikkelig høring i saken.

– Dette er et av de viktigste miljøslagene i denne stortingsperioden. Da må vi sikre at demokratiet virker godt, at forskere og miljøorganisasjoner blir skikkelig hørt. Om saken må utsettes og ikke blir ferdig før i høst eller til neste vår, får så være. Det viktigste er at saken får skikkelig behandling, har Haltbrekken tidligere uttalt til TU.

Arbeiderpartiet åpner på sin side for å «slå hull på» iskanten. Hittil har iskanten i praksis vært en grense for hvor langt nord det skal være tillatt med oljevirksomhet. Men Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide mener at iskanten ikke trenger å bety et forbud mot petroleumsaktivitet.

– Det at du definerer noe som et særlig verdifullt og sårbart område, er ikke det samme som at det blir vernet. Dette er ikke en verneplan. Det er en forvaltningsplan, sier Eide til NTB.