Ocean Space Centre

Regjeringen vil bruke 6,9 milliarder kroner på maritimt forskningssenter

NTNU og Sintef jubler over at regjeringen foreslår å bevilge 6,9 milliarder kroner til det som vil bli verdens mest avanserte maritime forskningssenter. Det er 1 milliard under kostnadsoverslaget i en KS2-rapport.