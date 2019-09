Regjeringen griper inn: Lar turisthytte beholde vindturbin i nasjonalpark

– Turisthyttene i verneområdene skal på sikt bli fossilfrie. Heinseter har hatt vindmølledrift helt siden 2002, og jeg har derfor bestemt at denne virksomheten kan fortsette, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen.

I slutten av august skrev Teknisk Ukeblad at Heinseter Turisthytte har fått pålegg fra Fylkesmannen om å fjerne vindturbinen som forsyner hytta med strøm.

Eierne, Bjørg og Knut Harald Brekke, var forberedt på å fjerne vindturbinen så snart det ble scooterføre. Strømmen måtte da erstattes av mer bruk av dieselaggregat.

– Må fase ut fossilt, også på turisthytter

– Fylkesmannen sier at vindturbinen er et fremmedelement i nasjonalparken. Man skulle jo tro at et dieselaggregat også er et fremmedelement, men tydeligvis ikke i fylkesmannens hode, sa Knut Harald Brekke til TU da.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Tore Stensvold

Nå har altså klima- og miljøminister Elvestuen overprøvd Fylkesmannen og bestemt at Brekke kan beholde vindmølla.

– Terskelen for naturinngrep i nasjonalparker vil fortsatt være høy. Vi vil nå vurdere om vi har virkemidler som gjør det mulig å på sikt fase ut fossile energikilder på hytter i fjellheimen. Samtidig skal verneverdier ivaretas, skriver Elvestuen i en pressemelding.

I dag er Brekke glad:

– Det er kjempebra. Det viser at det hjelper å skrive litt. Jeg er positivt overraska. De ringte fra departementet i går og fortalte at det kom til å komme en pressemelding. Mer vet jeg ikke nå, men vi har avtalt å snakkes etter helga, når valgkampen er over, sier Brekke.

Andre gang regjeringen griper inn

Utrolig nok er det ikke første gang at regjeringen griper inn for å redde den enslige

Bjørg og Knut Harald Brekke driver Heinseter Turisthytte. De har kjempet lenge for å beholde vindturbinen sin, men har i det siste vært forberedt på å fjerne turbinen til vinteren. Foto: Privat

vindturbinen hans. I 2012 tok daværende miljøvernminister Erik Solheim (SV) affære etter at Fylkesmannen også da hadde sagt nei.

Turisthytta – og vindturbinen – ligger i Hardangervidda nasjonalpark. Men eierne har siden 1999 hatt midlertidige dispensasjoner til prøvedrift.

Én av grunnene til at Fylkesmannen krevde riving denne gangen, var at Brekke ikke hadde levert dokumentasjon på effekten av turbinen. Fylkesmannen ville blant annet vite hvor stor andel av strømmen på hytta som kom fra turbinen. Nå skriver departementet at de vil ha dialog med eierne av hytten om snarlig behandling av søknad.

– Det er flott, Nå er det bare for oss å oppgradere anlegget i stedet for å rive, sier Brekke.

Skal ikke stemme Venstre på mandag

Bakgrunn I 1999 ga Miljøverndepartementet midlertidig tillatelse til å sette opp vindmølle ved hytta. I 2008 søkte eierne om varig tillatelse, men fikk avslag fra fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning. I 2012 grep Miljøverndepartementet og miljøvernminister Erik Solheim (SV) inn og ga dispensasjon til nye to års prøvedrift av vindmølla. I 2014 ga Fylkesmannen dispensasjon for tre nye år, men krevde at eier innhentet opplysninger om hyttas energibruk og vindmøllas energiproduksjon. Dette har ikke skjedd. Nå har Fylkesmannen i Buskerud gitt avslag på ekteparets søknad om å beholde vindturbinen. Begrunnelsen er § 48 i naturmangfoldloven, som sier at tiltaket ikke skal «påvirke verneverdiene nevneverdig». Kilde: Fylkesmannen i Buskerud

Hytta ligger 1100 meter over havet og har ikke tilgang til strømnettet. Vindturbinen har en maks-effekt på 16 KW og backes opp av dieselaggregat og gass. Hytta har radiatorer og vannbåren varme, som fungerer som energilager for vindkraften.

Brekke sier at de prøver så godt de kan å bruke minst mulig fossilt brensel. I tillegg til vindturbinen har de også litt solceller og en vannturbin i elva.

Saken om Heinseter har vakt stort engasjement og er blant de mest leste sakene på TU.no i år. Beslutningen fra Elvestuen kommer altså tre dager før kommunevalget.

– Skal du stemme Venstre ved valget nå da?

– Hehe, nei, det skal jeg ikke gjøre. Dessuten var det Trond Helleland i Buskerud Høyre som tok opp dette i første omgang. Jeg har ikke spurt om hjelp fra noen, men folk har engasjert seg uansett. Det er kjempebra, sier Brekke.