Regjeringen gir to milliarder kroner mer for å øke produksjonskapasiteten i norsk forsvarsindustri.

– Krigen i Ukraina har skapt en situasjon der det er behov for store mengder ammunisjon. Regjeringen bidrar derfor med kraftfulle tiltak slik at norsk forsvarsindustri kan produsere mer. En milliard kroner vil gå til konkrete prosjekter hos Nammo for å øke produksjonen av artilleriammunisjon. En milliard settes av til andre prosjekter i norsk forsvarsindustri, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen vil finansiere de to milliardene gjennom Nansen-programmet, opplyser regjeringen i en pressemelding.

En rekke tiltak

Regjeringen har tidligere satt av om lag en milliard kroner for å øke produksjonskapasiteten. I tillegg har de iverksatt en rekke tiltak for å erstatte donert ammunisjon og styrke norske beredskapsbeholdninger på sikt.

De har også har plassert flere store kontrakter hos ammunisjonsprodusenten Nammo det siste året, blant annet den største kontrakten i bedriftens historie. Norge deltar også i et nordisk ammunisjonsprosjekt.

– Å øke kapasiteten i forsvarsindustrien er viktig, både for Ukraina, men også for å ivareta vår egen sikkerhet. Vi bidrar nå til at produksjonskapasiteten hos Nammo øker vesentlig for å dekke norske, allierte og ukrainske behov, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.