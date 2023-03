Regjeringen foreslår lakseskatt på 35 prosent

– Selv om grunnmodellen ligger fast, har vi lyttet til innspill fra høringsrunden. Vi har særlig lagt vekt på at ordningen skal sikre fortsatt vekst, samtidig som en andel av grunnrenten i havbruksnæringen skal gå til fellesskapet, sier Støre på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Lakseskatten har tidligere fått sterk kritikk fra fiskerinæringen.

Forslaget skal gjennom en stortingsbehandling. Men ettersom regjeringens støtteparti SV er for en slik skatt, blir forslaget trolig vedtatt. Høyre vedtok på sitt landsmøte i helgen å si nei til grunnrenteskatt på havbruk.

Statsminister Jonas Gahr Støre skrøt av innsatsen som lagt ned av næringslivet, enkeltpersoner, og kommuner som har tatt oppdrettsnæringen fra sine spede forsøk på 60 tallet, til å stå for Norges nest største eksportartikkel.

− Dette er en del av norsk næringsliv min regjering vil være med å utvikle i samarbeid med næringen, sa Støre.

Samtidig trakk han frem velferdsstaten og hvor viktig den er for landet.

− Vi må til vårt felles beste sikre finansieringen av velferdsstaten sammen, sa Støre og fortsatte:

− Det er rettferdig at fellesskapet får en andel av det som skapes når noen får bruke fellesskapets naturressurser.

Grunnrente er en skatt på et høyt overskudd, man betaler grunnrente i gode tider, ikke når bedriften sliter. Felleskapet er med andre ord med både når det går opp og når det går ned.

Lakseskatten

Skatten utformes som en kontantstrømskatt med umiddelbart fradrag for investeringer som kun benyttes i sjøfasen.

Den effektive skattesatsen settes til 35 prosent, det vil si lavere enn høringsforslaget på 40 prosent.

For investeringer som er gjennomført før 1. januar 2023 gis det fradrag gjennom avskrivninger av gjenstående skattemessige verdier.

Det gis ikke fradrag for verdien av matfisktillatelser, men det gis et sjablongfradrag i inntekt for tillatelser kjøpt på auksjon i 2018/2020 og tildelt ved fastpris i 2020. Fradraget settes til 40 prosent av faktisk innbetalt vederlag til staten fordelt over fem år og er en endring fra høringsforslaget.

For å fastsette rett inntekt opprettes et uavhengig prisråd. Rådet gis i oppgave å fastsette markedsverdier ved merdkanten for laks, ørret og regnbueørret fra 2024. Forskrift om prisråd vil bli sendt på høring. For 2023 setter selskapene selv markedsverdier ved merdkanten, som skal legges til grunn i skattemeldingen i tråd med alminnelig egenfastsetting. Regjeringen har gått bort fra forslaget om normpriser basert på Nasdaq-priser.

Negativ grunnrenteinntekt fremføres med rentetillegg, og skatteverdien av negativ grunnrenteinntekt ved opphør vil utbetales. Departementet vil vurdere hvordan et opphørskrav skal kunne pantsettes.

Et bunnfradrag på 70 millioner kroner vil sikre at bare selskaper med store overskudd betaler grunnrenteskatt. I høringsnotatet var det skissert bunnfradrag på enten 54 millioner kroner eller 67,5 millioner kroner.

Kilde: Regjeringen