Regjeringen åpner for ny E6 gjennom Lågendeltaet

Det skal gjøres kompenserende tiltak for å redusere de negative konsekvensene for naturen, opplyser Klima- og miljødepartementet i en pressemelding. Det gjelder veistrekningen Roterud-Storhove.

– Det skal være en svært høy terskel for å tillate inngrep i verneområdene. I dette tilfellet mener regjeringen samlet sett at dette er den beste løsningen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Miljødirektoratet har tidligere sagt nei til å gi dispensasjon til å bygge E6 gjennom naturreservatet fordi de mener vilkårene for å gjøre unntak fra vernevedtaket ikke er oppfylt.

Blant annet mener Miljødirektoratet at et tiltak som har så stor negativ samfunnsøkonomisk verdi, ikke kan sies å være en vesentlig samfunnsinteresse, som er vilkåret for å gi unntak fra verneforskriften.

Likevel mener regjeringen at løsningen er den beste for lokal- og tungtrafikk, og at utbyggingen av veien i deler vil føre til mindre belastning på fuglelivet i andre deler av naturreservatet.

Ifølge samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil utbyggingen også sikre tryggere veier.

– Veien vil bli tryggere og mer framkommelig. Det vil bety mye lokalt for utvikling av bo- og arbeidsmarkedet i regionen, det vil bety mye for næringslivet, og det vil bety mye for langtransporten mellom Oslo-Trondheim og Oslo-Nord-Vestlandet, sier Nygård.

Miljødirektoratet får i oppdrag å utgreie og sende på høring et forslag til endringer i geografisk virkeområde for verneforskriften. Regjeringen skriver det ikke er mulig å utsette veiprosjektet, og at alternative planløsninger vil medføre naturinngrep andre steder.