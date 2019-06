Rederiforbundets direktør misforstår

NHOs president Arvid Moss mener rederiforbundet har misforstått NHOs syn på havvind. Foto: Martin Slottemo Lyngstad, NHO

Rederiforbundets administrerende direktør Harald Solberg kritiserer i Teknisk Ukeblad denne uken det han kaller NHOs «vente og se»-holdning til havvind. Men vi setter slett ikke havvind og landvind opp mot hverandre, snarere tvert imot.

Når landvind ikke kan vente på havvind, dreier det seg om det norske kraftsystemet og behovet for mer kraft for avkarboniseringen av Norge og bygging av ny industri som lager grønne produkter.

Det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig. NHO heier på Tampen-prosjektet og ser et stort eksportpotensial for installasjoner for flytende havvind. Men det er ikke tilfelle for kraft fra havvind, som i Norge ikke er lønnsomt uten betydelige subsidier.

På sikt, med økende CO 2 -pris, vil dette kunne bli lønnsomt for lokal produksjon på norsk sokkel. På lengre sikt kan det også bli lønnsomt, gitt at man får en felles kraftutveksling med de andre landene rundt Nordsjøen.

I dag er det imidlertid lite som tyder på at havvind for produksjon med kabel inn til det norske fastlandet vil være konkurransedyktig. Det bør imidlertid ikke være til hinder for at Equinor og norske rederier kan bli ledende globalt på flytende havvind.