Hywind Tampen kan gi 3000 årsverk for norsk næringsliv

Utbyggingen av Hywind Tampen kan skape mange jobber for norsk næringsliv. Det viser en ny studie Multiconsult har gjort sammen med Thema Consulting og Future Technology, på oppdrag av Equinor. Ifølge konsulentselskapene kan utbyggingen skape et sted mellom 1550 og 3000 årsverk i norsk næringsliv, sett over prosjektets levetid.