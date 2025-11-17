Foto: Vår Energi
I 2020 var det 16 felt på sokkelen som fikk, eller skulle få, kraft fra land.
Fem år senere er antallet steget til 39.
Trolig blir det ikke mange flere.
40 prosent av feltene får kraft fra land
Klimamålene er langt unna å nås, men økt kostnadsnivå gjør at sannsynligvis bare ett prosjekt til kan bli noe av. 39 av 97 felt er elektrifisert.
