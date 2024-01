Redde for skader på anlegget: Stenger det ene løpet i Blixtunnelen hele uken

Torsdag ettermiddag ble det ene løpet i Blixtunnelen på Follobanen stengt på grunn av en vannlekkasje som førte til isdannelser i tunnelen. Mandag morgen kan Bane Nor opplyse om at løpet vil være stengt hele uken.

– Vi har behov for å tette de lekkasjepunktene vi har avdekket. I tillegg er det en risiko for at drypp av vann kan føre til isdannelser selv med det mildere været som er meldt på Østlandet, sier Henning Bråtebæk, konserndirektør i Bane Nor i en pressemelding.

Kan gi full stans

Det er i Follobanens tunnelløp i retning fra Ski til Oslo som er stengt etter vannlekkasjen som ble oppdaget torsdag ettermiddag.

Natt til fredag oppdaget Bane Nor i tillegg en kortslutning i anlegget.

– Hvis vi får flere kortslutninger risikerer vi skader på anlegget over tid. Uten strømforsyningsanlegg blir det stans i togtrafikken. Det vil vi unngå, og derfor stenger vi nå det ene tunnelløpet, sier Bråtebæk.

Han opplyser videre at Bane Nor nå jobber med å installere kameraer som kan overvåke taket i tunnelen og dermed raskt varsle dersom det oppstår nye lekkasjer i tunnelen.

Samtidig pågår arbeidet med å finne en løsning for hvordan vi kan tette lekkasjepunktene i tunneltaket.

Gjentatte problemer

Bane Nor har lenge slitt med vannlekkasjer i Blixtunnelen. Dette har tidligere ført til strømproblemer og vært en stor kime til konflikt mellom Bane Nor og totalentreprenør AGJV.

Bane Nor mener lekkasjer var bakenforliggende årsak til at Blixtunnelen måtte stenge like etter åpningen i 2022. Selskapet mener alkalisk vann dryppet ned på en isolator gjentatte ganger, noe som førte til overslag som kortsluttet det tekniske anlegget.

Disse problemene er årsaken til at Bane Nor nå har bestemt seg for å skifte ut kontaktledningene inne i den nye tunnelen, ettersom aluminiumsledningene er sårbare for alkalisk vann.

TU har tidligere skrevet at Bane Nor forsøker å få totalentreprenør AGJV til å betale for utskiftingen. AGJV vil ikke betale og har blant annet svart Bane Nor at «Kravet ender trolig i retten», ifølge dokumenter TU har fått innsyn i.