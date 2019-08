Raymond er byrådsleder i Oslo og kaller politikerne «feige»

Johansen styrer Oslo, med et budsjett på 73 milliarder kroner i omsetning og 53 000 ansatte. Byen kjøper varer og tjenester for 27 milliarder kroner i året, og har en formidabel innkjøpsmakt. Her skapes også hver fjerde norske arbeidsplass. Byrådslederen har klare ambisjoner om å utvikle nye teknologibaserte tjenester til befolkningen.

– Tenk hvilken betydning det vil ha for markedet om det nye regjeringskvartalet bygges fossilfritt, sier Johansen.

I dag har vi snakket med Raymond Johansen om bord på den gamle, nå norskeide båten Raymondu du Puy, som fyrsteparet i Monaco har eid.

Denne uka har vi daglige podcaster fra Arendalsuka – dette er femte og siste episode derfra i denne omgang.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podcasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podcast Teknisk sett.

