Rapport: Realfagsstrategi ga ikke bedre resultater eller motivasjon

– Vi finner ingen økt interesse eller motivasjon for realfag, forteller forsker Berit Lødding i Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)., som står for evalueringen.

De fant ingen endring i elevers prestasjoner, motivasjon eller interesse for realfag, ei heller noen endring som kan måles i bruk av utforskende arbeidsmåter og undervisning. Satsing på «realfagskommuner» har ikke gitt merkbar endring i elevenes prestasjoner, interesse eller motivasjon.

Men det har vært en økning i andel lærere som oppfyller kompetansekrav i matematikk, påpekes det.

– Den forrige regjeringens store realfagstrategi har ikke gitt forventede resultater. Det er synd fordi vi vet at mange elever sliter med realfag, sier utdanningsminister Tonje Brenna (Ap).