Rapport: Parkeringshuset på Sola var prosjektert og bygget i strid med reglene

Parkeringshuset på Stavanger lufthavn var ikke prosjektert i samsvar med byggereglene og skulle hatt bedre brannsikkerhet. Bygget skulle vært seksjonert og hatt sprinkleranlegg.

Det kommer frem i en evaluering RISE Fire Research har gjort på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Parkeringshuset brant 7. januar 2020 og den nyeste delen av huset kollapset.

– Inkonsekvenser

Dagen etter brannen, omtalte TU at Avinor fikk prosjektert lavere brannmotstand enn anbefalt for de to nyeste delene av parkeringshuset. De ble prosjektert med R10 og ikke R15, som er en såkalt preakseptert løsning. R står her for resistance, motstand, og tallet etter angir antall minutter konstruksjonen skal motstå brann.

Det var Sweco som laget prosjekteringen og brannkonseptet for Avinor i forbindelse med utvidelsene av parkeringshuset. Her var også bygget klassifisert i brannklasse 3.

RISE-rapporten er sterkt kritisk til brannkonseptet. De mener parkeringshuset skulle vært prosjektert med brannmotstand på 90 minutter.

– Det mest alvorlige er at de har redusert brannmotstanden fra R90 til R10 for bærende konstruksjoner, samtidig så legger de til grunn en utrykningstid på 10 minutter for brannvesenet. Da har man små marginer og ikke et godt utgangspunkt for innsats, sier Forskningsleder Christian Sesseng hos RISE til Teknisk Ukeblad.

– Det virker ikke som at man har tatt inn over seg at det er risiko for storbrann i et parkeringshus, sier han.

De mener brannmotstanden i den nyeste delen av p-huset, den som kollapset, var altfor lav: «Brannmotstanden for bærende konstruksjonsdeler i et parkeringshus i

brannklasse 3 skulle i henhold til TEK10 med veiledning vært utført som R 90, ikke

R 10», konkluderer de i rapporten.

«Etter vår vurdering burde parkeringshuset vært plassert i brannklasse 4, i og med at det lå inntil samfunnsmessig viktig infrastruktur. Men også om brannklasse 3 legges til grunn, har brannkonseptene for byggetrinn B og C mangler når det gjelder vurdering av seksjonering, installasjon av brannalarmanlegg eller slokkeanlegg, samt vurdering av brannmotstand for bæresystemet. Det er en del inkonsekvenser som tyder på at brannrisikoen ikke har vært fullt ut kartlagt og vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av brannkonseptene», heter det i sammendraget av rapporten fra RISE.

Ifølge RISE ville høyere brannmotstand den nyeste delen av parkeringshuset sannsynligvis forhindret at bygningen kollapset mindre enn to timer etter at brannen startet.

– Oppfyller ikke byggereglene

«RISE slår fast at byggetrinn 2 og 3 i parkeringshuset ikke var prosjektert i tråd med byggereglene. Parkeringshuset burde vært vurdert som et byggverk der brann kan utgjøre stor fare for vesentlige samfunnsinteresser og derfor blitt prosjektert med høyere brannsikkerhet. Bygget oppfyller heller ikke byggereglene dersom lavere sikkerhetsnivå legges til grunn», heter det i en pressemelding fra DiBK.

– På grunn av det store arealet skulle parkeringshuset på Stavanger Lufthavn vært seksjonert og hatt installert sprinkleranlegg. Dersom dette hadde vært på plass, ville det ha bidratt til å redusere omfanget av brannen. I tillegg skulle den bærende konstruksjonen i det nyeste byggetrinnet hatt større brannmotstand, slik at det ikke kollapset i brannen, uttaler direktør Per-Arne Horne i DiBK i pressemeldingen.

Direktoratet viser at etter at parkeringshuset ble prosjektert, er reglene om kontroll skjerpet. «Fra 2013 blir prosjektering av brannsikkerhet i større bygg kontrollert av et uavhengig foretak. Foretaket kontrollerer at byggverket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK).

I rapporten skriver RISE at dersom det hadde blitt gjennomført uavhengig kontroll av prosjekteringen av parkeringshuset på Stavanger lufthavn, er sannsynligheten større for at mangler i den branntekniske prosjekteringen ville blitt oppdaget og korrigert.

Teknisk Ukeblad har omtalt brannen i en rekke artikler:

Mener reglene er strenge nok

Hensikten med evalueringen har vært å vurdere om dagens regelverk fungerer som forutsatt og om det er læringspunkter som kan bidra til å hindre lignende branner fremover.

– Evalueringen av brannen forklarer hvorfor brannen ble så omfattende. Vi ser ikke behov for å gjøre byggteknisk forskrift strengere på bakgrunn av evalueringen. I tråd med anbefalingene fra RISE vil vi imidlertid se nærmere på behovet for å endre veiledningen vår om hvordan brannmotstanden kan reduseres ved bruk av åpne veggflater i parkeringshus, forteller Horne i pressemeldingen.

RISE har også sett på selve håndteringen av brannen. Rapporten trekker frem læringspunkter, men funnene anses ikke som avgjørende for utfallet av brannen.

– Dette var en utfordrende brann og DSB skal sørge for at erfaringene fra håndteringen blir formidlet til alle 110-sentraler og brannvesen. I tillegg vil vi se på mulighetene for å utvikle kurs som tar for seg noen av utfordringene rapporten peker på, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

I pressemeldingen heter det også at det i starten av brannen var det mye oppmerksomhet rundt elbilenes rolle. Direktoratet skriver at brannen ikke startet i en elbil og at det er ingenting som tyder på at elbiler har påvirket brannutviklingen mer enn bensin- og dieselbiler.

Teknisk Ukeblad oppdaterer saken