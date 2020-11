Rapport: Ladeinfrastrukturen vokser for sakte i Europa

European Automobile Manufacturers Association (ACEA) samler 16 av Europas bilprodusenter. I en rapport har organisasjonen sammenlignet fremveksten av ladbare bilmodeller med utbyggingen av Europas ladeinfrastruktur.

I løpet av de siste tre årene har salget av kjøretøy med kabler vokst med 110 prosent – samtidig har antallet ladepunkter bare økt med 58 prosent.

ACEAs konklusjon er at dette risikerer å bremse salget av ladbare biler, fordi køer for hurtigladere kan gjøre kjøpere tvilende til et teknologiskifte. Organisasjonen ber EU om å investere skattepenger i videre utbygging.

Finnes nesten ikke hurtigladere

I dag består den europeiske infrastrukturen av rundt 200.000 ladepunkter, men ifølge rapporten anslår EU-kommisjonen at det innen et tiår vil kreves minst 2,8 millioner ladepunkter.

Det er andre aspekter som også tynger statistikken ytterligere. Av dagens ladepunkter i EU leverer 171.239 mindre enn 22 kW.

28.586 av ladepunktene leverer 22 kW eller mer, noe som betyr at bare hvert sjuende ladepunkt tilbyr hurtiglading.

Det vanligste ladepunktet, som gir mindre enn 22 kW, tilbys ofte fra vanlige stikkontakter som ikke er tilpasset for å lade bilbatterier med akseptabel hastighet, heter det i rapporten.

Ladepunktene er konsentrert

I tillegg er mer enn 75 prosent av ladepunktene samlet i en klynge av fire vesteuropeiske land med høye inntekter.

Nederland er i tet med 25,4 prosent. Etter dem følger Tyskland med 20,3 prosent av ladepunktene, samt Frankrike og Storbritannia som har henholdsvis 15,2 og 14,3 prosent. Til sammen dekker landene et område tilsvarende 27 prosent av hele regionen.

– Landet med mest infrastruktur, Nederland, har mer enn tusen ganger flere ladepunkter enn landet med minst infrastruktur, skriver ACEA.

Landet med færrest ladepunkter er Kypros, med 38. Andre på listen over de fem verste er Hellas (61), Malta (102), Bulgaria (135) og Litauen (202).

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.