Miasmetårnene fra 1887 kan være en idikator om at Ullevål sykehus er for gammelt. Tårnene skal sikre frisk og smittefri luft inn til pasientene. Miasme er et gammelt medisinsk begrep og betegner stoffer i luften som fremkaller sykdom. Opprinnelsen stammer fra Hippokrates.

(Foto: Joachim Seehusen)