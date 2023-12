Etter at en domstol avsa en kjennelse om at det tyske budsjettforslaget var i strid med loven fordi man ville ta 60 milliarder euro fra et pandemifond til et klimafond, må forbundskansler Otto Scholz og klimaminister Robert Habeck(t.v.) finne andre løsninger for å finansiere klimatiltak. Foto: NTB