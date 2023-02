Professor: − Dette er formålet med de nedskutte ballongene

− Kina har full kontroll på hvordan de beveger seg, sier Gunnar Hult, professor i forsvarssystemer ved den svenske forsvarshøyskolen, til TT, Sveriges svar på NTB.

Også Nyteknik gjengir saken.

De kinesiske ballongene som har blitt skutt ned over USA, har økt den politiske spenningen mellom USA og Kina.

− Spionballonger, mener USA, mens Kina mener ballongene er sivile værballonger som har kommet på avveie.

Men slike farkoster kan ikke reise av gårde på egen hånd i vinden, mener den svenske professoren.

− Kineserne hevder at det er helt sivilt, men jeg tror det er noe militær etterretning innblandet. Man plukker opp signaler, fotograferer og måler fra ballongene på interessante steder i USA, sier Hult.

Reiser ikke rundt på egen hånd

Det dreier seg om autonome farkoster. Det sitter ikke noe menneske inne i farkosten, men kineserne har god kontroll på dem, mener Hult.

− At det har blitt noe feil, og at den har beveget seg på et vis, det tror jeg ikke et dugg på, den har beveget seg mye over amerikanske kjernevåpenbaser. Det er ingen tilfeldighet at de har havnet der, sier Hult.

Godt tillegg til satellitter

Slike ballongfarkoster er forholdsvis rimelige, og de kompletterer informasjonen kineserne kan hente fra satellitter, mener Hult.

Den største av de tre ballongene som har blitt skutt ned, var på størrelse med tre busser, der det er god plass til foto, radar og utstyr for å måle ulike typer signaler. Den siste ballongen som ble skutt ned, var på størrelse med en liten bil.

Mens amerikanerne gjerne bruker droner til sine tilsvarende etterretningsmål, er ballongene rimeligere og kan fylles med en stor mengde sensorer. Kineserne ser det trolig også som en fordel at ballongene kan se ut som sivile farkoster, det ville trolig være vanskeligere å overbevise noen ved bruk av militære droner.