Kinesisk romsonde har landet på månens «bakside»

Den kinesiske romfartsorganisasjonen melder at den ubemannede farkosten landet i Sydpol-Aitkenbassenget, et av de største kjente kratrene i solsystemet.

Ifølge nyhetsbyrået Xinhua er det første gang at det vil bli samlet inn prøver fra dette området av månen, som sjelden er blitt utforsket.

Tar prøver

Sonden er på et 53 dager langt oppdrag, som startet 3. mai. Den vil bruke to dager på å samle inn jord og stein, både ved hjelp av boring under bakken og en robotarm.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Slik jobber Christian med å skape Norges første plussbygd

Prøver fra månens bakside kan kaste lys over hvordan månen ble til.

Toktet er det sjette i Chang’e-programmet, som er oppkalt etter en kinesisk månegudinne. Kinas måneprogram er en del av den økende rivaliseringen med blant andre USA, Japan og Inda om å utforske verdensrommet. Kina har sin egen romstasjon i bane rundt jorda og sender jevnlig mannskaper dit.

Bemannede ferder i vente

Ferder til månedens bakside regnes som vanskelige å gjennomføre for området er vendt bort fra jorda, noe gjør at man må bruke satellitter for å opprettholde kommunikasjon med fartøyet.

Kinas mål er å sende mennesker til månen før 2030, noe bare USA har gjort tidligere.

USA planlegger selv å sende astronauter til månen for første gang på over 50 år. Nasa har nå som mål at det skal skje i 2026. Den opprinnelige planen var å gjøre dette senere i år, men datoen er utsatt flere ganger.