Privat utbygger føler seg motarbeidet av Bane Nor og Jernbanedirektoratet

Området i Horten ble regulert for godsterminal i 2012. Tomten er planert og klargjort, blant annet med masser fra byggingen av Holmestrandtunnelen. Nå butter det imot. Initiativtagerne mener de motarbeides av Bane Nor og Jernbanedirektoratet, som begge avviser anklagene. Bane Nor er ikke overbevist om at de private planene holder vann.