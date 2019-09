Popup-lader skal løse storbyens ladeutfordringer

De aller fleste elbil-eiere lader bilene sine hjemme, om natten. Men det er langt fra alle som har egen garasje, oppkjørsel eller tilgang til et sted å lade bilen.

Ladestasjonen er bygget i en kassett som senkes i bakken, og zoomer opp ved behov. Illustrasjon: Urban Electric

Gode lademuligheter er svært viktig for å få flere utslippsfrie kjøretøy, og siden de færreste ønsker en lang skjøteledning hengende over hekken og ut i gaten, blir løsningen for byfolk gjerne å fortsette med fossilt drivstoff.

Men nå kan løsningen for kilowattørste bymennesker være på vei, og den kommer bokstavlig talt rett opp fra bakken.

App-styrt

I Oxford, England har startup-selskapet Urban Electric og designselskapet Duku nå installert de første prototypene av en urban popup-ladestasjon. Konseptet, som kalles UEone, er i korte trekk er en ladestople som er senket ned i bakken når den ikke er i bruk, og som først kommer opp i dagslyset når eieren bruker appen sin.

Løsningen består av kassetter som støpes ned i fortauet, og som enkelt kan fjernes ved behov.

Ladestasjonen UEone kommer sigende opp fra asfalten når bileier bruker appen sin. Foto: Urban Electric

UEone er knapt synlig når ladestolpen ikke er i bruk, noe som eliminerer faren for visuell støy ved å ha kanskje ikke spesielt vakre ladestasjoner på rekke og rad utenfor husdøren. I nedsenket modus vil ladestolpen ha en forsiktig opplyst ring, som viser at det faktisk er en lademulighet her.

Ladestasjonene på Oxford-gaten Lonsdale Road er ikke hurtigladere. Foreløpig har prototypene ladekapasitet på 7 kW, og elbileieren må bruke sin medbrakte kabel.

Mange utfordringer

Blant utfordringene, som Urban Electric i stor grad mener å ha løst, er å lage en vanntett løsning (England er jo ikke helt ukjent med mistrøstig regnvær), og sikring av elektriske kabler og komponenter slik at disse ikke blir utsatt for vær og slitasje.

I nedsenket tilstand er ladestasjonen så godt som ute av syne, og utgjør ingen ulempe for gående. Foto: Urban Electric

Sensorer sjekker om kysten er klar, og hever ladestasjonen kun når det ikke står f.eks. en bil eller en barnevogn på stedet.

– Å redusere dybden under fortauet var en av de store utfordringene. Vi har jobbet mye med å lage komponentene så kompakte som mulig, men samtidig lage en ladestasjon som kan strekke seg opp til 80 cm over bakken, slik at den er tilgjengelig for alle, sier Alex Lee i Duku Design i en pressemelding.