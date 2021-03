Politiroboter blir mer og mer populære. Nå vil skeptikere hindre dem i å bruke våpen

For drøyt tre uker siden rykket politiet i New York ut til en antatt gisselsituasjon i byen. Ved hjelp av robothunden Digidog fra Boston Dynamics, fikk de raskt oversikt over leiligheten der gisseltakerne angivelig befant seg. Men saken får etterspill.

«Hunden» fjernstyres og er utstyrt med overvåkingskamera. Ifølge New York Times kan roboten blant annet se i mørket og dermed gi informasjon om hvor trygt eller farlig det er for politiet å gå inn i en leilighet eller et annet område de ikke har oversikt over.

Nå legger bystyremedlem Ben Kallos i New York frem det som ifølge Wired kan være forslag til den første loven i USA som skal hindre politiet i å bruke roboter som er utstyrt med våpen.

– Må være forsiktige

Kallos vil ikke stoppe bruken av ubevæpnede roboter, som Digidog – et hjelpemiddel som blant annet også politiet i Massachusetts og Hawaii nå tester, ifølge Wired.

– Ikke-dødelige roboter kan veldig fort gli over til å bli dødelige. Det er en god ting at roboter kan redde liv til politifolk. Men vi må også være forsiktige, så de ikke leder til at politiet blir mer voldelig, sier Patrick Lin, som blant annet leder etikkgruppen ved California Polytechnic University.

Boston Dynamics understreker at det framgår av vilkårene for å bruke roboten, at det er ulovlig å koble den til våpen.

– Alle som kjøper Spot må godta at roboten ikke skal brukes som våpen, og ikke skal konfigureres til å holde et våpen, sier selskapets administrerende direktør Robert Playter i en uttalelse.

– Ikke rett til å forsvare seg

Fjernstyrte roboter brukes for eksempel til å desarmere bomber, men når de nå får nye oppgaver kommer også bekymringen for at de blir utstyrt med våpen – noe lokalpolitiker Kallos vil hindre.

– Jeg har ikke noe imot at roboten desarmerer en bombe, men verktøyet må brukes riktig og i de rette omstendighetene, sier han til Wired.

– En robot har ikke rett til å forsvare seg selv. Så hvorfor skal den ha lov til å bruke dødelig makt, spør robotikkekspert og professor Peter Asaro.

Kritikerne mener bruken av roboter kan lede til at politiet blir mer militarisert, med kraftigere verktøy tilgjengelig i møtet med mistenkte – og sivilbefolkningen.

– Uproblematisk

Keith Taylor, som har bakgrunn fra politiet og i dag underviser i rettslære ved John Jay College, mener bruken av roboten i utgangspunktet er en enkel sak å forsvare.

– Roboten er designet for å hjelpe politiet til å få tak i informasjonen de trenger, uten for eksempel å måtte bli involvert i en dødelig skyting, sier han til New York Times.