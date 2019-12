Amerikansk politi setter inn robothunden Spot

Roboter har vært brukt i årtier til å uskadeliggjøre bomber og annet farlig gods. Tenk bare på den danske versjonen som i forskjellige inkarnasjoner har gått under navnet «Rullemarie» og lenge vært en del av det danske forsvarets tjeneste for rydding av ammunisjon.

Nå har politiet i Massachusetts, USA, inngått en avtale med robotbedriften Boston Dynamics om å lease deres firbente robot som går under navnet «Spot».

Det er “the American Civil Liberties Union of Massachusetts” (ACLU) – en lokal menneskerettsorganisasjon – som har avdekket utviklingen. I en avtale fra juli 2019 mellom Boston Dynamics og statens politi (via brannvesenet deres) kommer det fram at et stykke utstyr fra bedriften har blitt leaset i tre måneder for å «evaluere robotens evner innenfor politioppgaver, spesielt oppgaver i forbindelse med sprengstoff eller mistenkte personer.»

Involvert i minst to hendelser

Det amerikanske teknologimediet Gizmodo har tatt for seg saken, og avdekket at det må være snakk om Spot, som i oktober sto klar til å bli leaset til kommersielle bedrifter.

De kan også fortelle at Spot har vært en del av delstatens politi siden april 2019, og i denne perioden vært direkte involvert i minst to hendelser. Det framgår ikke hva roboten foretok seg, og hvorvidt den i de to tilfellene fungerte autonomt eller ble fjernstyrt av et menneske.

Roboter skal brukes i farlige situasjoner

I de dokumentene som har kommet fram i Gizmodos undersøkelser, kommer det også fram at politiet ser for seg en fremtid hvor roboter i visse situasjoner kan erstatte mennesker. En politioffiser, Lt. Robert G. Schumaker, skriver i et dokument at roboter kan beskrives som en usårlig komponent i taktiske operasjoner som er vitale for å understøtte delstatens interne sikkerhets-strategi.

Det framgår også at politiet ikke får lov til å ta bilder av roboten i aksjon, men heldigvis har Boston Dynamics i en presentasjon på Youtube selv vist hvordan en slik politi-Spot kan jobbe.

Her ser man at Spot kan brukes til å åpne dører og videofilme situasjoner. Det er ingen tegn til at politiet i Massachusetts har utstyrt Spot med våpen.

Kade Crockford, som er programleder for Liberty ved ACLU i Massachusetts, uttrykker i en e-post til Gizmodo bekymring for utviklingen:

«Det er mye vi ikke vet om hvordan og hvor disse robotsystemene for øyeblikket er implementert i Massachusetts. Altfor ofte tas ​​teknologien raskere i bruk enn våre sosiale, politiske eller juridiske systemer kan reagere. Vi har et presserende behov for mer gjennomsiktighet fra regjeringsorganer som bør være i forkant i forhold til offentligheten om sine planer om å teste og implementere nye teknologier», skriver hun.

Ikke første gang roboter er i aksjon

Det er langt fra første gang at politiet tar i bruk roboter i direkte konfrontasjon med mennesker. I 2016 brukte politiet i Dallas, USA, en robot til å plassere en bombe like ved en snikskytter. Mannen ble drept.

Det danske politiet brukte i 2007 Rullemarie til å komme tett innpå en 58 år gammel sinnsforvirret mann som hadde forskanset seg i et sommerhus ved Tversted i Nordjylland. Her var det ikke våpen eller sprengstoff roboten hadde med seg, men et stykke papir med en tekst som de gjerne ville at mannen skulle lese.

Det lyktes ikke. I stedet gikk det ut over Rullemarie, som mannen skjøt i tårnet, i selve kroppen og i kameraet. Deretter gikk han til angrep på Rullemarie med øks. Rullemarie kunne ikke reddes.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren