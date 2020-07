Politirazzia mot mulig dieseljuks med Fiat Chrysler og Iveco

Påtalemyndigheten i den tyske delstaten Hessen sier at ti næringseiendommer i tre land ble ransaket i en koordinert aksjon.

Bilprodusentene er mistenkt for å ha installert utstyr som sørger for lavere utslipp i laboratorietester enn på veien, slik at kjøretøyene fremstår som mindre forurensende. Ifølge påtalemyndigheten kan slike enheter ha vært brukt på biler fra Iveco og merker som Alfa Romeo, Jeep og Fiat.

Volkswagen har stått i sentrum for utslippsjukset. I fjor var selskapet trukket for retten av den tyske forbrukerrettighetsorganisasjonen Vzbv (Verbraucherzentrale Bundesverband). Saksøkerne krevde kompensasjon fra bilprodusenten etter at utslippsjuks med dieselbiler fra VW ble avdekket i 2015.

Vzbv mener Volkswagen med overlegg påførte bilkjøperne skade ved å installere programvare som gjorde at bilene under kontrollert testing slapp ut langt mindre forurensing enn det de gjorde i forbrukernes hender.

En dom i denne saken er ikke forventet å foreligge på flere år.

Volkswagen har innrømmet å ha jukset med utslippstester for 11 millioner biler på verdensbasis. Den såkalte dieselgate-skandalen har så langt kostet konsernet over 30 milliarder euro i bøter, kompensasjon og juridiske kostnader.

Også andre produsenter har vært innblandet. Amerikansk-italienske Fiat Chrysler betalte for halvannet år siden 515 millioner dollar i et forlik i USA. En leder i selskapet ble senere siktet for å ha villedet amerikanske myndigheter.