Politiet vil ta bilen fra råkjørere

– Vi ser jo hen til Danmarks lovgivning, sier Utrykningspolitiets sjef Knut Smedsrud til NRK.

I Danmark strammet Folketinget for to år siden inn på såkalt vanvidskørsel i færdsels- og straffeloven. Politiet fikk da mulighet til å beslaglegge og auksjonere bort kjøretøyer som ble brukt blant annet til å kjøre altfor fort.

Det danske justisdepartementet opplyste i mars at nesten 2.000 kjøretøyer er beslaglagt i de to årene som er gått etter at innstrammingene i lovverket ble vedtatt.

Reglene innebærer blant annet at politiet skal beslaglegge førerens kjøretøy på stedet der villmannskjøringen har funnet sted, uavhengig av eierforhold.

Villmannskjøring i dansk lov

Dette er kriteriene for vanvidskørsel i dansk lov:

* når farten passerer 200 kilometer i timen

* når farten er minst 100 kilometer i timen og samtidig minst det dobbelte av fartsgrensen,

* fyllekjøring med over 2 i promille

* uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter

* når føreren utviser særlig hensynsløs atferd

* når føreren forsettlig forvolder nærliggende fare for noens liv eller helse

* når føreren uaktsomt forvolder betydelig skade på noens kropp eller helse under særlig skjerpende omstendigheter

172 kilometer i timen

Rundt midnatt lørdag kveld ble tre unge bilførere stanset i en laserkontroll på riksvei 7 i Gol. To av førerne ble målt til 172 kilometer i timen, mens den siste av førerne ble målt til 131 kilometer i timen. Målingen fant sted i 80-sonen.

– Jeg skal ikke konkludere, men her snakker vi nok om tre personer som kommer til å være uten førerkortet i lang tid, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han forteller at det kan se ut som de tre drev med kappkjøring.

– Ekstremt umodent

Smedsrud er langt fra imponert over villmannskjøringen.

– Jeg tenker det er ekstremt umodent og ekstremt lite respektfullt for medtrafikanter og regelverket, sier han.

Smedsrud sier han kjenner mange av miljøene, og hans folk tar mange av dem stadig vekk i fartskontroller.

– Vi trenger ikke gå lenger tilbake enn til 6. mai da vi tok ti førerkort i løpet av en nattetime, og den groveste hastighetsovertredelsen var 230 kilometer i timen, forteller UP-sjefen.

Råkjørerne ble tatt da utrykningspolitiet gjennomførte en fartskontroll i forbindelse med et biltreff i Vestfold.

Flere kontroller

Riksvei 7, som går gjennom Hallingdalen, er en ulykkesbelastet strekning, og ifølge operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud må bilistene vente seg flere kontroller på strekningen.

– Det har dessverre vært en trend med mye stygg kjøring i det siste. Ikke bare her, men også i andre politidistrikter, sier operasjonslederen.

Natt til søndag ble det i flere politidistrikter meldt om fartsovertredelser og alvorlige ulykker. I tillegg til de tre i Gol, ble en fører tatt i 146 km/t i 90-sonen i Stavanger, mens en annen ble stanset i 143 km/t i 80-sonen i Møre og Romsdal.

Så langt i år har 40 mennesker omkommet på norske veier. Etter flere år med nedgang ser Statens vegvesen nå at antallet unge mennesker som dør på veiene, øker. Det er ti år siden tallene for gruppen 16 til 24 år var like høye som nå, ifølge Vegvesenet.