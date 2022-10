Det har oppstått en situasjon på landanlegget til gassfeltet Ormen Lange i Aukra kommune. Både Heimevernet og politiet er involvert.

Aukra-ordfører Odd Jørgen Nilssen sier til Dagens Næringsliv at hele anlegget på Nyhamna nå er evakuert.

– Det er full evakuering. Vi setter nå krisestab, sier Nilssen til avisa.

Romsdals Budstikke skriver at politiet har satt opp veisperring cirka 200 meter fra hovedbygningen på anlegget, og at politiet sammen med Heimevernet stopper trafikken.

Det er Norske Shell som er teknisk tjenesteyter for anlegget. Kitty Eide, kommunikasjonssjef for Shell Drift og Prosjekt i Norge, viser til politiet for informasjon om situasjon.

– Vi har ingen kommentar, sier hun til TU.

NTB har vært i kontakt med Forsvarets operative hovedkvarter, som henviser til politiet.

Politiet skriver på Twitter at de har begrenset kapasitet til å svare mediene.

Brønnstrømmen fra Ormen Lange blir prosessert på Nyhamna landanlegg. Gassen eksporteres gjennom Langeled, som har mottakspunkt i Easington i England. Via knutepunkt i Nordsjøen kan gass fra Langeled også rutes andre steder.

Politiet i Møre og Romsdal skriver på Twitter klokken 9.16 at de er på vei til stedet.

Økt beredskap

Det har vært mye oppmerksomhet rundt beredskapen ved olje- og gassanlegg i Norge og andre Nato-land etter at gassrørledningen Nord Stream i Østersjøen ble brutt 27. september. Det er antatt at ledningen ble utsatt for sabotasje, og Russland regnes av Nato-landene for å være hovedmistenkt.

I tillegg har det vært observert ukjente droner på en rekke olje- og gassfelt på sokkelen og på enkelte landanlegg.

Dette var bakgrunnen for at regjeringen gikk inn for å øke beredskapen på norsk sokkel.

Heimevernet har derfor vært koblet inn og patruljerer ved norske olje- og gassanlegg.