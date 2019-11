Politiet ser stor nytte i droner: Kan erstatte helikoptre i noen tilfeller

For å observere fra luften har politiet tre helikoptre til disposisjon. De står på Gardermoen. Da blir det langt til Tromsø og mange andre steder i landet. Det å ha et helikopter durende over et område er heller ikke optimalt. En drone derimot, er billig, kan fly stille over et område og observere eller måle opp et åsted i en fei. De er billige nok til å bli tatt i bruk over hele landet. Ikke rart politiet er begeistret. På Inside Telecom-konferansen snakket vi med operativ leder for droner i politiet, Jørgen Lunde Ronge.

TU publiserer i ei uke daglige podkaster, med utgangspunkt i Inside Telecom-konferansen tirsdag 5. november. Dette er den tredje podkasten i miniserien.

