Politiet har satt rekord i funn av savnede ved hjelp av droner

Det er ikke mer enn fem år siden politiet startet planleggingen av dronebruk i egen etat. Det hele startet med at politidistriktene Troms, Agder og Trøndelag gikk sammen om en pilot i 2019.

Pilotprosjektet ble avsluttet to år senere, og droner er i dag et effektivt og nyttig verktøy for etaten i deres daglige arbeid.

Daniel Kvalsund, som er supervisor for dronetjenesten i Troms politidistrikt, forteller i denne ukens podkast om både pilotprosjektet og hvordan politiet bruker droner i dag.

To hovedområder

I dag er bruk av droner godt innarbeidet i tjenesten, og alle politidistrikt har minst seks dronepiloter hver. Hva angår type, så er det flyvende droner med fire rotorer som er politiets standard, såkalte quadcopter.

De to viktigste bruksområdene så langt er operativ situasjonsforståelse og åstedsdokumentasjon.

– Det er stor hjelp for politiet å kunne observere hva som faktisk skjer, for eksempel i forbindelse med større arrangementer. Og selvfølgelig er droner også nyttige når vi skal kartlegge åsted, forteller Kvalsund.

Rekord innen søk

Kvalsund var i sin tid også med på pilotprosjektet og har i løpet av få år opplevd en stor utvikling innen etatens dronebruk.

– Bare i 2023 ble det funnet mer enn 60 savnede personer ved hjelp av droner i landets politidistrikt. Det er rekord. Men det er ikke bare teknologien som er viktig, også metodikken og systematikken når søk skal gjøres, forteller han.

Så viktig har dronene blitt i politiet, at etaten nå har fått enda ett flyselskap i tillegg til Politiets helikoptertjeneste. Det nye selskapet er Politiets dronetjeneste, og det vil ganske sikkert ha en rivende utvikling også de kommende årene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Oppretter egen serviceavdeling for å levere totalløsninger til industrien

Her kan du høre Kvalsund fortelle mer om politiets innføring og bruk av droner.