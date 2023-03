Også tidligere denne uken har Fosen-aksjonistene satt seg foran Finansdepartementet, i tillegg til Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Næringsdepartementet. Torsdag utvidet de aksjonen.

Niillas Beaska, talsperson fra Norske Samers Riksforbund, sa til NTB ved 7.30-tiden at de ville stenge ned et tosifret antall departementer.

En liten time senere opplyste Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) at de hadde bedt politiet om hjelp til å åpne for adgang til fire departementer: Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet.

Like før klokken 10.30 startet politiet jobben med å fjerne demonstranter – og første sted var altså Finansdepartementet

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, som onsdag ble fjernet av politiet to ganger, sitter utenfor Nærings- og fiskeridepartementet. Hun er forberedt på at hun blir båret vekk av politiet for tredje gang.

Anmeldt og bøtelagt

Etter at inngangspartiet ved Finansdepartementet var ryddet for demonstranter, skulle politiet fortløpende fjerne aksjonister ved de øvrige tre departementene.

Aksjonistene hadde i forkant fått pålegg fra politiet om å fjerne seg, men ikke etterkommet dette.

– Da blir de pågrepet, kjørt til sentralarresten, anmeldt og bøtelagt, sier politiets innsatsleder er Tore Barstad til NTB.

– Det er hardt å oppleve at regjeringen heller vil fjerne fredelige demonstranter med makt enn å etterfølge våre krav om å stanse menneskerettighetsbruddet på Fosen, sier Elle Nystad, leder i NSR-Nuorat.

– Dette er ikke bra for Norge

DSS opplyser at de ba politiet om å fjerne demonstranter som var til hinder for at departementene kan utføre sin funksjon.

– Dette er viktig for å ivareta samfunnskritiske funksjoner, skriver DSS på sine nettsider.

DSS skriver at de så langt det er mulig, har lagt til rette for at demonstrantene skal få ytre sitt budskap, men at demonstrasjonen ikke kan gå på bekostning av departementenes arbeid eller sikkerheten i og rundt departementene.

Beaska sier til NTB at de kommer til å fortsette aksjonen – og at de mener den rammer staten hardt.

– Og det kommer vi til å fortsette med så lenge ikke regjeringen tar til fornuft. Dette her er ikke bra for Norge, verken omdømmemessig, økonomisk eller politisk. Jeg tror at de nå må ta affære for å komme seg ut av dette, sier talspersonen.

Klatret opp på OED-bygningen

Torsdag klatret også aktivister opp på Olje- og energidepartementet (OED). Derfra ble det hengt opp et banner med budskapet: «Land back. Stop Human Rights Violation in Sápmi.»

Det er klatrere fra Greenpeace som har tatt seg opp på bygningen og festet banneret.

– Vi vurderer om det er sikkert nok for dem å være der, eller om vi må gjøre tiltak, sa innsatsleder Tore Barstad til NRK klokken 9.30.

Aksjonistene protesterer mot at det nå er gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlige uten avbøtende tiltak.