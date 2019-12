Podkast: Vi sjekker krystallkula før årsskiftet

Det gigantiske indiske selskapet Tata har én million ansatte. Svært mange av dem som jobber i Tata Consulting Services driver med IT. Her i Norge er de 800 personer, inkludert de som jobber fra India er de 2000. Her finner vi også en nordmann med det svensk-klingende navnet Göran Karlsson. Han har tittelen futurist og jobber med å se inn i fremtiden. Den har han snakket med oss om og vi konstaterer at noe er positivt, noe ikke fullt så positivt. Uansett må vi være forberedt på store endringer, men det er kanskje ikke så overraskende.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podkasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

