Podkast: Han leder den norske datasikkerhetens høyborg

Nils Kalstad er instituttleder for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og koordinerer aktiviteten i Center for Cyber and Information Security. Han er siv.ing. fra Institutt for matematiske fag og har en doktorgrad i informasjonssikkerhet fra Institutt for informatikk ved UiO.

På Gjøvik har NTNU svært bred aktivitet innen datasikkerhet. I tillegg til å utdanne nye sivilingeniører på feltet, trener de folk i datasikkerhet og holder kontakten med samarbeidspartnere i utlandet. Kalstad opplever at vi står overfor stadig mer sofistikerte motstandere som både vil ha penger og informasjon. Da må vi utvikle beskyttelse i minst like rask takt.

Senteret kan smykke seg med mange EU-prosjekter på området, og dagen før vårt besøk hadde de innkassert to til på over ti millioner kroner.

Dette er den andre episoden i en serie på tre fra NTNU Gjøvik.

