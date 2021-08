– Batterier kan overta etter oljen

Odne Stokke Burheim er professor og sjef for den nye batterilab'en ved NTNU. De samarbeider tett med de nye batterifabrikkene som bygges og skal bygges i Norge. Ikke bare om forskning og utvikling, men også for å få fram alle de ingeniørene den nye, grønne industrien trenger. Behovet vil raskt komme opp i 700 ingeniører med bachelor- og mastergrad og mange med doktorgrad. I dag utdanner vi 150 årlig, så her må det et krafttak til for å understøtte den nye industrien. Vi har klart det før – på 70-tallet med oljeindustrien.

Burheim tror planene som foreligger nå, hvor hver av fabrikkene skal produsere 32 GWh årlig i 2025, raskt kan bli mye større. Noen har allerede skalert opp produksjonsmålene. Det kan blir det dobbelte, tror han, og vi kan nå en omsetningsverdi på 300 milliarder kroner årlig i 2030.

Stiller vi oss riktig nå, kan vi får enda mer av verdikjeden til Norge. Det foreligger store planer for anodematerialer, men leter vi etter metaller som inngår i batteriene på katodesiden, kan vi ytterlige understreke norske batteriers grønne profil.

Burheim tror teknologien kommer til å bli stadig bedre og at det vil danne seg mange ulike markeder avhengig av formålet. De som trenger de mest energitette batteriene, er fly. De bør kunne lagre en kWh/kg på cellenivå.

