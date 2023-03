– Screen time is the fun time these days, sier kanadiske Pippa Boothman. Hun leder det norske oppstartsselskapet Playfinity, som har som mål å få barn opp av sofaen, bort fra spillkonsoller, PC-er og TV og ut i det fri. En oppgave som fremstår som mildt sagt krevende i dagens digitale univers.

– Vi prøver ikke å slåss mot teknologien, men å finne bedre måter å bruke den på, forteller Boothman.

Det er helt andre ting enn luft inni denne ballen. Foto: Playfinity

Så Playfinity lokker med sensorspekkede produkter for å lykkes med å få barn og unge i aktivitet ute. Blant produktene er sensorikk til å feste rundt ankelen, slik at du kan få målt hvor mange hopp du gjør på trampolinen. Statistikken oppdateres via en app du laster ned på mobilen, og det registreres i tillegg blant annet høyde og rotasjoner. Slik kan du måle deg mot andre tramplinehoppere i nabolaget – eller verden over.

Selskapet har også utviklet noe så unorsk som en sensorisert baseball. Hvor høyt og langt kaster du? Appen måler kastene dine og lar deg spille mot andre - eller bare mot deg selv.

I dagens podkast forteller Boothman også om hvordan det er å jobbe mot et verdensmarked fra Norge – og hva de neste målene er.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

