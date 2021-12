Peugeot blir rent elbilmerke innen 2030

Peugeot skal kun tilby elbiler i Europa innen 2030, ifølge merkets direktør Linda Jackson. Men bare i Europa.

I et intervju med Automotive News Europe sier Jackson at dette vil skje etter hvert som den franske bilprodusentens modeller flytter over på elbilplattformene STLA Small, Medium og Large i løpet av tiåret.

Rundt 2025 skal alle modeller være tilgjengelig på disse elbilplattformene. I tillegg også lastebiler på plattformen STLA Frame.

Selv om STLA-plattformene er laget med tanke på elbiler, er det også mulig å bygge biler med forbrenningsmotor på disse. Derfor vil Stellantis fortsatt kunne tilby sine bilmerker med tradisjonell drivlinje i markeder hvor det ikke er krav om eller etterspørsel etter elbiler.

Dermed blir flere av Stellantis-gruppens merker helelektriske. Fra før av er det kjent at DS, Alfa Romeo og Opel skal være rene elbilmerker før tiåret er omme. Det ligger an til at EU vil kreve at det kun selges nullutslippsbiler innen 2035.

Alle modeller elektrifisert innen 2024

Alle Peugeot-modeller vil være tilgjengelige som elektrifiserte modeller i 2024.

Jackson forteller at rundt 20 prosent av modellen Peugeot 208 de selger nå er elbil. Det skal være høyere enn bilprodusentens anslag, som var ti til 15 prosent.

Stellantis har mål om å selge 70 prosent lavutslippsbiler i Europa innen 2030. Det tallet inkluderer alle merker i gruppen. I et intervju med Reuters sa Stellantis-sjef Carlos Tavares nylig at elektrifiseringen er en trussel for bilindustrien.

Han mener industrien presses til å elektrifisere, og at kostnadene for å bygge elbiler er 50 prosent høyere enn for konvensjonelle biler. Den kostnaden kan ikke overføres til forbrukerne, mener han.

Faren er at det vil gå arbeidsplasser tapt, ettersom bilindustrien må godta lavere margin i årene som kommer, ifølge Tavares.