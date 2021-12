Stellantis-sjefen advarer: – Elbiler truer arbeidsplasser og kvalitet

Inntil videre er det i snitt dyrere å bygge elbiler enn fossilbiler. Særlig i tidlig fase, når det må investeres i mye ny teknologi og kompetanse.

Samtidig har ikke bilprodusentene mye valg. Utslippsregulering krever at gjennomsnittlig CO 2 -utslipp skal ned. De fleste bilprodusentene har pekt på elbiler som løsningen.

Å bygge og selge elbiler er ingen garanti for å tjene penger. Bilmodellen må prises fornuftig i markedet. Det kan i ytterste konsekvens bety at man må selge bilene med tap.

Det store internasjonale bilkonglomeratet Stellantis, som har merker som Peugeot, Fiat og Chrysler under sin paraply, er blant de som har gått for elbil. De sliter med å få elbilregnestykket til å gå opp.

Bilprodusentene er presset

Stellantis-direktør Carlos Tavares sier ifølge Reuters at det utøves et press på bilprodusentene for å få dem til å gå over til elektrisk mobilitet. Det truer arbeidsplasser og kvaliteten på bilene, ettersom den høye kostnaden er utfordrende for dem.

Presset kommer fra både myndigheter og investorer, men det er utilbørlig for produsentene, sier han i intervjuet med nyhetsbyrået.

– Det som har blitt bestemt er at bilindustrien skal pålegges elektrifisering som tilfører femti prosent økt kostnad sammenlignet med et konvensjonelt kjøretøy, sier han.

Han legger til at det ikke er mulig for dem å overføre den ekstrakostnaden til forbrukeren, ettersom det for de fleste i middelklassen ikke vil være i stand til å betale det det koster.

Dyrere biler eller lavere marginer

Carlos Tavares, direktør for Stellantis. Foto: Tasnim News Agency/CC BY 4.0

Alternativene er å sette høyere pris og selge færre biler, eller å godta lavere margin. Begge deler kan føre til nedbemanninger. Derfor tar Tavares til orde for å bruke mer tid på å teste ut ny teknologi, for å lære hva som fungerer. Faren med å være for rask er at man lager dårligere produkter.

Dette krever også stor økning i produktivitet i bilindustrien. Ti prosent per år de neste fem årene, sier Tavares, mot to til tre prosent historisk sett. Det vil knekke enkelte aktører, som advarer om at noen vil falle fra underveis, og at det er på grensen til hva som er mulig.

For Stellantis' del er målet kostnadsreduksjoner, og målet om å barbere vekk fem milliarder euro skal ha kommet langt.

Investerer milliarder

At det er dyrt å utvikle elbiler er ikke overraskende, men det er ikke umulig å tjene penger på det. Det første hele året Tesla gikk med overskudd var så sent som i 2019. Fra de gikk på børs i 2010 frem til i dag har de hentet 20,2 milliarder dollar i kapital.

Til sammenligning har Stellantis annonsert at de vil investere 35,5 milliarder dollar i elektrifisering og programvareutvikling til utgangen av 2025. Da skal de tilby 40 elbilmodeller, men ambisjonene er ikke full elektrifisering. Innen utgangen av tiåret tror Stellantis at 70 prosent av bilene de selger i Europa skal være lavutslippsbiler. I Nord-Amerika er ambisjonene lavere, med 40 prosent.

I dag går Tesla med overskudd, og er inne i en periode med eksplosiv salgsvekst. I tredje kvartal i år produserte de 237.823 biler – en økning på 64 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2020, og 15 prosent i forhold til andre kvartal i år. I hele 2019 produserte de 365.284 biler, mens de i 2021 trolig vil produsere rundt 850.000 biler. Over nyttår har Tesla i tillegg to nye fabrikker i drift, i Tyskland og Texas.

Model Y er en av bilmodellene som driver Teslas salg. Foto: Eirik Helland Urke

Analytikere tror bare Volkswagen kan produsere mer enn Tesla

Analytikere i Bernstein forventer at Volkswagen kommer til å selge 450.000 elbiler i 2021, og at de først kommer til å produsere flere elbiler enn Tesla i 2024, skriver Financial Times. De tror da at Volkswagen vil selge 1,7 millioner elbiler, og at Tesla vil selge 1,6 millioner elbiler.

De tror Stellantis, som består av 14 bilmerker, vil produsere 900.000 elbiler i 2024. Ford og General Motors vil selge 600.000 elbiler hver samme år, tror Bernstein.

For de andre store tyske bilprodusentene anslår analytikerne at Daimler vil produsere 400.000 elbiler, og BMW 500.000 elbiler i 2024.

Etterspørselen etter elbiler er økende. De siste 12 månedene er det solgt 1,13 millioner elbiler i Vest-Europa, som gir en markedsandel på 10 prosent ifølge Schmidt Automotive Research. For et år siden var andelen seks prosent.