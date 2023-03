Petroleumstilsynet: Oljeselskapene ikke gjør nok for å styrke sikkerheten

– Det overordnede bildet for 2022 er at risikonivået er uendret. Det har det vært lenge, og det er ikke lengre godt nok, sier Myhrvold i en pressemelding.

Risikonivået på norsk sokkel har samlet sett vært på det samme nivået de siste ti årene. Også antall storulykker ligger på et lavt nivå. I stor grad viser det at næringens arbeid med risikostyring har effekt, men direktøren er ikke imponert over at trenden nå flater ut.

– Dette er ikke akseptabelt. Her trengs det målrettet innsats fra de ansvarlige selskapene, sier Myhrvold.

Russlands invasjon av Ukraina i februar i fjor har også gjort behovet enda større, ifølge direktøren.

– Sikkerheten har aldri vært viktigere enn nå. Sikker drift på norsk sokkel og på landsanleggene er avgjørende for energisikkerheten i Europa, sier hun.