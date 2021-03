Påskebilen på larveføtter trenger ingen vei

I Tyrol i Østerrike har selskapet Tracksystems i en årrekke levert moduler som kan monteres på en rekke biler uten noen form for ombygging.

Nå har selskapet fått et løft gjennom at den tyske vare- og lastebilprodusenten MAN har brukt systemet på en av sine minibusser, og sendt ut pressemeldinger og informasjon.

Den aktuelle minibussen, en TGE 3.180 4x4 får økt vekten med 300 kg. I utgangspunktet veier disse fra drøyt 2000 kg til opp mot 2.500 kg, avhengig av versjon. Bilen blir også noe bredere.

Rask jobb

Det kreves en times arbeid å skifte fra hjul til beltesystemet. Når hjulene er tatt av blir en adapterplate skrudd fast til de originale hjulfestene, og beltemodulen blir så skrudd på denne platen.

Med dette systemet skal helt vanlige biler kunne kjøre opp til alpinanlegg, til avsidesliggende fjellstuer midtvinters - eller i påsken.

Det var Martin Zeller, innehaver av en MAN-forhandler i Innsbruck som stod bak ombyggingen som har gitt Tracksystems et løft.

– Man glir over snøen, det er fantastisk, sier Zeller i en pressemelding fra MAN.

Utenfor vanlig vei duger systemet for hastigheter opp til 50 km/t, det betyr at den aktuelle modellen stort sett bruker de tre laveste girene fra automatkassen med totalt åtte gir.

Lovlig i Norge

Statens vegvesen bekrefter at dette systemet kan være tillatt å benytte i Norge, men kun utenfor offentlig vei.

Bakgrunnen for denne bruksbegrensningen er at kjøretøyet i utgangspunktet er konstruert for bruk av hjul med spesifikke tekniske krav til hjulets absorpsjon av dynamiske belastninger som fremkommer ved kjøring på veg, videre bæreevne, hastighetsnivå, dimensjon, generering av støy og drenering av vann.

– Slik vi ser det vil et slikt triangelsystem montert på hvert hjul kun være egnet til kjøring i terreng innenfor lavere hastighetsnivåer. Triangelsystemet ser ut til ikke å ha innbygget absorpsjon av dynamiske belastninger tilsvarende luftfylte gummihjul, skriver sjefingeniør Asbjørn S. Hagerupsen i en e-post.

Krever dokumentasjon

Men, for å kunne bruke modulene til Tracksystems i Norge må det foreligge dokumentasjon fra bilens produsent om at slikt utstyr er tillatt brukt.

Selv om Tracksystems viser bilder der ombygde biler kjører på vanlig vei er det, ifølge pressemeldingen fra MAN, ikke tillatt.

Slik vil det også være i Norge, selv om beltegående kjøretøy har lov til å kjøre på offentlig i vei her i landet. Hagerupsen skriver at de ettermonterte enhetene til Tracksystems ikke tilfredsstiller kravene til et beltegående kjøretøy.

– Et slikt kjøretøy som er nevnt her er i sin grunnkonstruksjon et hjulgående kjøretøy, dvs. konstruert for bruk med luftfylte gummihjul hvor det er ettermontert et triangel beltesystem på hvert hjulnav og tilfredsstiller således ikke kravene til et beltegående kjøretøy.