Paris truer med totalforbud mot elsparkesykler etter dødsulykke

Sikkerheten rundt bruken av de om lag 15.000 elsparkesyklene i den franske hovedstanden er omstridt, og etter at en italiensk kvinne døde etter påkjørsel for to uker side, truer nå myndighetene i Paris med totalforbud.

Det er forbudt å kjøre elsparkesykler på fortau i Paris, og det er heller ikke lov å være flere personer på dem. Det er heller ikke lov å kjøre fortere enn 20 km/t, og det er forbudt å parkere på fortau. Men mange, både fastboende og turister, enten blåser i reglene eller er ikke klar over dem.

Men etter den seneste dødsulykken setter nå myndighetene i Paris krav til at leverandørene strammer ytterligere inn på fartsgrenser og andre regler for bruk.

– Enten forbedrer situasjonen seg betydelig og elsparkesyklene finner sin plass i det offentlige rom uten å forårsake problemer, eller så vurderer vi å bli helt kvitt dem, sier varaordfører David Belliard.

Fra i dag må leverandører – som Lime, Dott og Tier – sørge for at ingen kjører fortere enn 10 km/t på elsparkesykkel i flere soner i sentrum av Paris, blant annet de populære områdene Place de la République og Bastille-plassen, der det nylig ble bygd store gågater.

Millionbyer som New York og Barcelona har totalforbud mot elsparkesykler.