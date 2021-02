Pandemien stoppet solkraftveksten i Norge

I de fem årene Otovo har levert ferdige solkraftanlegg har de opplevd en kraftig årlig vekst. Nå er de godt etablert i mange land i Europa, og de er størst i sin bransje i Norden.

Nylig startet de opp i Polen og har allerede levert de første soltakene her. Derfor var de rustet for at det buttet litt her i landet i fjor. Nå tror de på ny kraftig vekst drevet av høye strømpriser og god støtte fra Enova, men støttebeløpet skal litt ned til sommeren.

Teknologien blir stadig bedre. De beste panelene selskapet leverer har nettopp blitt fem prosent bedre enn tidligere. Denne utviklingen vil fortsette i mange år sier Otovo-sjef Andreas Thorsheim, som vi snakker med i dag.

Da kan det gå her som det her gjort i Australia, hvor de var mye tidligere ut med å bruke solstrøm. Der bytter de ut ti år gamle paneler og utnytter de brukte i andre installasjoner. Det er mye billigere å bytte paneler enn å installere et anlegg fra grunnen.

