Panasonic viste frem sin 4680-celle

Panasonic melder at de nærmer seg produksjon av battericeller i større format. Mandag viste de frem prototypen av sin 4680-celle som skal gi elbilbatteri mer høyere energiinnhold.

I september 2020 presenterte Tesla 4680-formatet. Disse cellene har en diameter på 46 millimeter, og en lengde på 80 millimeter, og er dermed betydelig større enn 1865- og 2170-formatene som Tesla bruker i dag.

Tesla har til hensikt å produsere 4680-celler selv, men en andel av produksjonen vil komme fra underleverandører.

En av Teslas viktigste leverandører, Panasonic, har nå vist en 4680-prototype. Testproduksjonen skal starte i mars 2022, ifølge Wall Street Journal. Det er ikke kjent når Panasonic forventer å starte masseproduksjon.

Knytter tettere bånd

Tesla vil fortsatt være stor kunde for batteriprodusenten. Panasonics batterisjef Kazuo Tadanobu sier at 4680 cellene vil bidra til å knytte enda tettere bånd til Tesla, skriver Reuters.

Så langt er Panasonic den eneste batteriprodusenten utenom Tesla som har sagt at de skal lage celler i 4680-formatet. Det er sannsynlig at andre celleleverandører også vil produsere formatet.

Tesla har egen pilotproduksjon i Fremont i California, hvor de skal kunne produsere 10 gigawattimer i året. Batteriproduksjon skal også etableres i Texas i USA og i Brandenburg i Tyskland, hvor to nye bilfabrikker er i ferd med å ferdigstilles.

Tesla har selv sagt at de forventer å produsere biler med batterier bestående av 4680-celler i 2022. Testingen av prototypene skal gå bra, fortalte selskapet under et investormøte i forrige uke.

Teslas 4680-celle kan lagre mer energi, ettersom den har større volum. Skjermbilde: Tesla

Rykter om avtale med BYD

De senere årene har Tesla utvidet porteføljen av batteriprodusenter, som nå inkluderer CATL og LG Energy Solution i tillegg til Panasonic. Det går rykter om at BYD er på vei inn.

Tesla vil øke produksjonen av biler med såkalte LFP-celler. Dette er en rimeligere battericellekjemi som ikke inneholder kobolt eller nikkel. Panasonic-sjefen sier ifølge Reuters at de ikke har planer om å lage celler med slik kjemi.

Panasonics celler vil trolig benytte en cellekjemi som bruker nikkel og kobolt.

Det er ventet at LFP vil være en nøkkelteknologi for å gjøre det mulig å bygge billigere elbiler, ettersom batteripakken er den dyreste enkeltkomponenten i elbiler. Tesla kjøper i dag slike celler fra kinesiske CATL. LG skal være i ferd med å utvikle LFP-celler selv.

Ryktene om en avtale mellom Tesla og BYD har gått en stund. BYD produserer ikke bare egne biler, men også egne LFP-celler.

Ifølge kinesiske CLS.cn (The Financial Associated Press), som viser til kilder som skal kjent med saken, har Tesla allerede bestilt celler med en samlet kapasitet på 10 gigawattimer fra BYD. Det skal være nok til å produsere over 160.000 elbiler.

BYD har ikke ønsket å kommentere ryktene overfor den kinesiske avisen.

I tillegg til dette rapporterte nylig Financial Times at to av deres kilder er kjent med at Tesla og BYD har vært i samtaler om leveranser av batterier.

BYD Blade-batteriet består av en rekke tettpakkede LFP-celler som tar opp hele batteriets bredde. Illustrasjon: BYD

LFP viktig for billigere elbiler

Tesla selger Model 3 Standard Range med LFP-batterier. I Kina selger de også Model Y Standard Range med slike batterier. Det er ventet at Tesla vil gå over til denne batterikjemien på alle sine billigste modeller.

LFP-batterier har flere fordeler og ulemper.

Den største ulempen med LFP er lav energitetthet i forhold til vekt, som gjør det utfordrende å bygge biler med lang rekkevidde. Cellene inneholder imidlertid verken nikkel eller kobolt, og er dermed billigere å produsere. LFP-celler har dessuten lang levetid. Ifølge BYD klarer deres celler 3000 ladesykluser.

En av mange drivere for at denne batteriteknologien nå er i ferd med å bre om seg er at viktige patenter er i ferd med å løpe ut. Det har også blitt utviklet metoder for å pakke celler tettere i batteripakken, såkalt «cell-to-pack», som gir batteripakker med akseptabelt energiinnhold.

Hvorvidt Tesla det faktisk stemmer at Tesla har kjøpt celler fra BYD, eller om de har til hensikt å inngå avtale om leveranser, gjenstår å se.

Foruten Tesla, har blant andre Volkswagen varslet at de vil bruke LFP-batterier i sine billigste elbiler i fremtiden.