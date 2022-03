Panasonic bekrefter 4680-produksjon

Litiumion-celler i 4680-formatet, introdusert av Tesla i 2020, skal produseres av Panasonic i Japan, skriver batteriprodusenten i en pressemelding.

Produksjonen skal etableres ved en fabrikk vest i Japan, og cellene skal gå til elbiler. Celletypen utvikles ved flere av Panasonics avdelinger i landet, og målet er gradvis utvikle produksjonskapasiteten før de er klare for masseproduksjon. Serieproduksjon er ventet å starte i tidligst i april 2023, og senest april 2024.

4680 viser til de ytre målene på de sylindriske cellene, som har diameter på 46 millimeter og en lengde på 80 millimeter. Det gjør dem større enn andre sylindriske celler som brukes i Teslas biler i dag. De skal være både billigere enn tilsvarende kapasitet i mindre celler, med høyere energitetthet.

Panasonic nevner ikke noe om hvilke kunder som eventuelt skal ha disse cellene, men det er ventet at Tesla kjøper det meste eller alt. Den japanske avisen Nikkei skrev i januar at de første leveransene skal gå til Tesla, og at det er den amerikanske bilprodusenten som har bedt Panasonic om å begynne å levere denne typen celler.

Kan produsere batterier til 150.000 elbiler årlig

Avisen skriver videre at det er ventet produksjonskapasiteten i den japanske fabrikken vil være rundt 10 gigawattimer i året, tilsvarende batteripakker til rundt 150.000 elbiler.

Tesla produserer fra før av egne 4680-celler i nærheten av sin bilfabrikk i Fremont i California. De har til nå produsert mer enn en million slike celler her.

Det er ventet at cellene som produseres i Fremont skal brukes i batteriene i bilene de produserer i Texas. Celleproduksjon skal også etableres ved Teslas fabrikk i Brandenburg i Tyskland på sikt.

Panasonic viste frem prototyper av sine 4680-celler høsten 2021, og i den anledning sa Panasonics batterisjef Kazuo Tadanobu at celleformatet vil bidra til å knytte enda tettere bånd til Tesla.

Den japanske batteriprodusenten er en av Teslas største batterileverandører, og produserer celler i Teslas «Gigafactory» i Nevada.

Andre skal også produsere 4680

Tesla har ikke enerett på å produsere celler i 4680-formatet, og det er ingenting som hindrer andre batteriprodusenter i å ta det i bruk. Så langt er det kjent at den den kinesiske bilprodusenten JAC , hvor Volkswagen har en stor eierpost, har gått sammen med batteriprodusenten CBAK om utvikling av celler i 4680-format.

CBAK viste frem sin prototype for et år siden, og fortalte da at de hadde intensjoner om å sende ut eksemplarer til interessenter i løpet av fjoråret.

Det er ventet at disse cellene skal brukes i JAC-modeller.

LG ES og Samsung SDI har fra før utviklet egne celler i 4680-format. Det er ventet at Tesla er på kundelisten.