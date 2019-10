På tide å vintersko bilen. TU tester muttertrekkere

Mange foretrekker å sette bort dekkskift-jobben, men noen vil ha hendene på egne hjul. Vi mener det å la en god batteri-muttertrekker ta seg av jobben er halve moroa. Utvalget av slike er stort, så hva er det beste kjøpet nå?

Det er mange ting å vurdere, men som alltid veier batteriet veldig tungt på vektskåla. For det er selvfølgelig batterimodeller det dreier seg om. Trykkluftslanger og ledninger er rett og slett i veien. Dessuten banker verkstedene løs med trykklufttrekkere uten å ofre for mye tanke på dreiemomentet når det står på som verst. Da sitter hjulet skikkelig fast, noe aluminiumsfelger ikke har godt av.

Bruk gode kraftpiper: Gode kraftpiper, som disse fra Bosch og Makita, er å anbefale. Stålet er utmerket og plasten gjør at de ikke lett kiler seg i trange fordypninger i felgene. Foto: Eirik Helland Urke

Mekanismen

En muttertrekker kan sammenliknes litt med en drill. Det er en motor som roterer, men den driver ikke alltid pipefestet – i vårt tilfelle ½ tommers – direkte. Når pipa møter motstand så hopper et par roterende fjærbelastede hammere på motorsiden over, og smeller til på roterende ambolter på pipesiden. Det betyr at momentet øker kraftig med turtallet. Måten å regulere det på er rett og slett å sette maks turtall, men det kan også reguleres trinnløst med bryteren.

Momentet øker kraftig, det vil si med kvadratet av hastigheten. Hastigheten er turtallet til maskinen. Mekanismen omsetter hastigheten til hammerne, det vil si, kinetisk energi etter formelen: E= 1/2 mv2. Det er energien i hvert slag som er utgangspunktet for dreiemomentet i maskinen. Noen av maskinene er oppgitt med et høyere løsnemoment enn ved tiltrekning. Vi har valgt å oppgi tiltrekningsmomentet i tabellen.

Det er klart at slike maskiner bråker mer enn en drill. Det er jo jobben deres å slå, men plagsomt er det ikke. Og siden de slår, overfører de minimalt med moment til hånda. En drill med nok moment til å trekke til med 120 Nm ville vridd hånda av brukerne.

Ikke trekke til for hardt

Når man trekker til hjulbolter eller muttere på biler med aluminiumsfelger, er det viktig å huske på at de ikke må overtrekkes. Som regel ligger tiltrekningsmomentet på 110 til 120 Nm. Om man overtrekker mye kan man påføre aluminiumslegeringen i felgen deformasjonsskade, og svekke felgen.

Har man stålfelger tåler de mye mer enn lettmetall, men det er lurt å følge instruksjonsboka her også. Drar man til riktig hardt kan gjengene i bolter og muttere strekke seg, og da kan de bli vriene å ha med å gjøre senere.

Husk:

Ikke trekk til for hardt med maskinen. Bruk svakeste eller nest svakeste innstilling og ikke hamre i vei lenge.

Får du ikke løs boltene som er satt til på verksted med 300 til 400 Nm innstilling er de satt til altfor hardt. Kanskje klage? Gjør du dette riktig selv, er det ingen problemer å få hjulene av neste gang med alle trekkerne i denne testen.

Bruk en momentnøkkel for å dra til det siste. Alternativt kan du bruke momentstaver på maskinen som torsjonsfjærer til riktig moment.

En gylden regel er å ettertrekke bolter eller muttere når man har kjørt rundt ti mil.

Invester gjerne i et pipesett med skikkelige plastbelagte stålpiper. De kommer lettere til i trange boltehull og setter seg ikke så lett fast.

Til skrekk og advarsel: Siden vi var på et bilopphuggere kunne vi leke litt. Slik går det når Milwaukees kraftigste får inn noen slag på høyeste momentinnstilling. Foto: Eirik Helland Urke

Testen

For å teste muttertrekkerne dro vi til Stokstad AS, dit mange Oslo-biler kommer for å trekke sitt siste sukk. Resultatet er at det tetter seg til i toppen. Alle muttertrekkerne passerer nåløyet, et par med glans.

Alle maskinene utenom den fra Ryobi har børsteløse motorer. Det gir lenger levetid og bedre batteritid.

Vi har oppgitt pris på ren maskin uten batteri. Det er jo blitt slik at man utvider verktøysamlingen basert på de batteriene man har. Jo flere maskiner man har som kan dele de samme batteriene, jo mer «lønnsomt» er det.

Foto: Eirik Helland Urke

Maktia DTW285Z

Makita-maskinen er en liten, men helt grei maskin med en behagelig gange. Dette er den nest letteste maskinen i testen, og den har det som trengs. Men 280 Nm er litt i minste laget for å løsne bolter som sitter for hardt. Likevel er det mer enn nok om man har sørget for å trekke til med riktig moment.

På laveste turtall gir den bare 70 Nm. Det er greit for skruer, men for lite for hjulskift. 140 Nm derimot, på midterste turtall, er akkurat litt over og ypperlig om du ikke hamrer i vei for lenge.

Foto: Eirik Helland Urke

DeWalt DCF894HN

DeWalt serverer en meget kapabel maskin med et dreiemoment som holder i lange baner til hjulskift. Dette er den eneste maskinen med bare to hastigheter, og de er litt hemmelighetsfulle på hva maksmomentet er på laveste slagtall. Skal vi gjette, ligger det på et passelig moment for jobben.

Litt finurlig er det at lav hastighet bare gjelder på tiltrekning. I revers går den på fullt turtall.

Sammenliknet med Makita og Hikoki er dette en tyngre maskin, både fysisk og i moment. Den ligger litt over i pris, men det tar den altså igjen i moment.

Foto: Eirik Helland Urke

Milwaukee M12 FIWF12

Vi må medgi at den lille Milwaukee-trekkeren er den vi likte best, men når vi tvinges til å se på alt inklusive pris må vi sette den på andreplass. Den er minst og lettest, og enda lettere blir den med batteriet på plass. For dette er en 12 volts maskin som konkurrerer sterkt med de på 18 volt. Den er også nest billigst.

Den har høyere oppgitt maksmoment enn både Makita og Hikoki. Med hex-adapter, som er ekstrautstyr, er den også en utmerket skrumaskin på grunn av vekten.

Vi liker svært godt turtall/momentvelger på toppen av maskinen og at motorhuset er nesten latterlig kort. Dette er en ulv i fåreklær.

Foto: Eirik Helland Urke

Ryobi R18IW3-0

Ryobi-maskinen er den samme vi testet for tre år siden. Da vant den, og derfor var det grunn til å la den bryne seg mot nykommerne. Det er nesten litt kjedelig, men vi må nok en gang kåre denne til testvinner. Den har alt som trengs og den er langt billigere enn de andre. Den kommer til og med, som den eneste av maskinene, med et 1/4»-adapter for skrubits som gjør det lett å bruke den til mer enn hjulskift uten å måtte kjøpe noe ekstra.

En innvending er at den på laveste turtall gir 180 NM og det er for høyt for å trekke til i aluminiumsfelger. Derfor trengs det oppmerksomhet fra brukeren så boltene ikke overtrekkes. Børstemotoren gjør også at den har et lengre motorhus.

Foto: Eirik Helland Urke

Milwaukee M18 FHIWP12

Dette er testens «Big Brother» på alle vis. Den er både størst, tyngst, har voldsomt moment og er selvfølgelig også dyrest. Likevel setter vi stor pris på at den kan være lett på tå. Med laveste slagtall begrenser den momentet til 190 Nm, og det betyr at den er godt egnet til å trekke til nok slik at man kan justere seg inn til slutt med en momentstav eller momentarm.

For moro skyld, siden vi testet på et bilopphuggeri, ville vi se hva den var i stand til og det tok ikke mange sekunder på maks moment før hjulbolten røk tvers av. Dette er med andre ord en maskin som kan mye mer enn hjulskift på personbiler. Er det eneste behov vil vi peke på lillebror i stedet.

Foto: Eirik Helland Urke

Hikoki WR 18DBDL2

Maskinen fra Hikoki minner veldig om den andre japaneren – konkurrenten fra Makita. Den er litt sterkere på moment og har litt kortere motorhus. Den koster en hundrelapp ekstra, men veier omtrent det samme.

Hikoki er tidligere Hitachi, etter at verktøydivisjonen ble kjøpt ut. Det var ingen ulempe. Med det nye merkenavnet har de vist vilje til å innovere og kommer nok til å bli en tøffere konkurrent i batteriverktøysegmentet i årene framover.